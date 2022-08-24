Как боятся "хлопка": оккупанты в Крыму снова продлили высокий уровень угрозы

Во временно оккупированном Крыму россияне решили продлить высокий уровень "террористической опасности". Вероятно, все из-за "хлопка", который часто на полуострове.

Соответствующую информацию сообщил так называемый "премьер" российской оккупационной "власти" Сергей Аксенов, который, вероятно, сам уже сбежал с полуострова. Сообщения о продлении "террористической опасности" 24 августа начали публиковать росСМИ.

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Оккупанты в Крыму продлили опасность в Крыму

Высокий "желтый" уровень "террористической опасности" в Крыму продлен до 20:00 8 сентября,

– сообщил Аксенов.

Стоит вспомнить, что уже в конце августа из-за "хлопка" в Крыму россияне начали массово бежать с полуострова. Они со слезами на глазах покидали Крым и рассказывали, что они действительно "вообще не хотят уезжать".

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Кратко о последних новостях из Крыма

Взрывы во временно оккупированном Крыму начались в начале августа. Сначала "хлопок" россияне услышали у аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Впоследствии "хлопки" слышали в Севастополе, Евпатории, Черноморском районе, в локации мыса Тарханкут и во многих других местах.

После "хлопка" россияне не на шутку испугались, начали массово бежать из Крыма.

Более того, враги даже продают там квартиры и отели. Также некоторые люди на полуострове все чаще публично заявляют о любви к Украине.

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