Оккупанты в Мариуполе цинично сносят дома уже даже без разбора завалов

Российские захватчики продолжают совершать преступления в захваченном Мариуполе. На этот раз кафиры начали сносить дома даже без разбора завалов.

Цинические действия россияне предприняли после обнародования данных о телах погибших под завалами. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Данные о погибших невозможно получить

"Первые дома по проспекту Единства 56 - 60 по усиленной охране с привлечением "государственных волонтеров" снесены", - написал Андрющенко.

Сейчас россияне уничтожают доказательства военных преступлений, ведь поиск погибших в разбитых домах фактически был отменен.

Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района,

– заявил советник городского головы Мариуполя.

Он сообщил ужасный факт – если в соответствующих зданиях оставались тела убитых российскими оккупантами людей, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханных оборотов.

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3 июня Петр Андрющенко также сообщил, что в оккупированном Мариуполе россияне решили ужесточить фильтрационные меры. Оккупанты боятся бунтов и запрещают выезд из города.

В то же время на сотрудничество с пророссийскими боевиками перешли оставшиеся в Мариуполе полицейские. Предатели решили работать в оккупационных органах квазиреспублики.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что кафиры восстановили в городе смертную казнь и продолжают убивать местных.

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