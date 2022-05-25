Оккупанты в Мелитополе начали таксовать на своих маркированных Z авто

Российские захватчики продолжают наживаться на войне в Украине. Во временно оккупированном Мелитополе россияне начали таксовать.

Местные жители заметили такси оккупантов с буквой Z

В Запорожской областной военной администрации сообщили актуальную информацию о ситуации в Мелитополе, который временно захватили военные России.

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Цинические оккупанты начали таксовать в городе. Местные жители, неоднократно выражающие протест захватчикам, сообщают, что российские военные начали таксовать на авто, которые подмечены буквой Z.

Мелитопольцы сообщают, что военные России начали на своих меченных буквой Z авто таксовать,

– сообщили в Запорожской ОВА.

Россияне грабят Мелитопольский район

Также в Запорожской ОВА рассказали, что россияне продолжают грабить Мелитопольский район. В частности, 24 мая в крымском направлении из города уехало 15 зерновозов. Сообщается, что оккупантам помогают местные коллаборанты.

Кроме того, местные жители сообщили, что проводящие передислокацию россияне отключили сотовую связь. 24 мая по Мелитополю в Херсонском направлении проехала большая колонна российской военной техники.

В конце концов россияне выставили дополнительный блокпост в Мелитополе, на котором проверяют авто.

Какая ситуация в Мелитополе

Российские военные прибегают к циничным и жестоким действиям по отношению к украинцам во временно оккупированном Мелитополе. Недавно сообщаются, что войска агрессора ради развлечения переехали автомобиль с женщиной за рулем. Подобные случаи фиксировали в Киевской области, часть территории которой была временно оккупирована в марте.

Украинцы, желающие попасть на подконтрольные ВСУ территории, вынуждены платить оккупантам. В частности, за "разрешение" покинуть Мелитополь нужно заплатить до 5 тысяч гривен.

В Мелитополе процветает движение партизан. Недавно мэр города Иван Федоров, который был в плену у россиян, рассказал, что благодаря удачной спецоперации удалось парализовать поставки оружия и боеприпасов.

Российским оккупантам не перестают напоминать, что Мелитополь – это Украина. 18 мая стало известно, что в городе дистанционно взорвали российское бронепоезд . Впоследствии эту информацию подтвердили в Офисе Президента.

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