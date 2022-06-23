Оккупанты в Токмаке похитили крупнейшую солнечную станцию в Украине, принадлежавшую депутатам ОПЗЖ

Российские захватчики демонтировали и украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию под Токмаком.

Местные жители сообщают, что солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени. А площадь станции – как у 100 футбольных полей.

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Что известно о станции

СЭС 50 МВт "Тоkmak Solar Energy" возле Токмака в Запорожской области – это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь – 96 гектаров. Мощность станции составляла 50 МВт.

По словам журналиста Дениса Казанского, владельцы этого предприятия – местные депутаты от партии Опоблока Руслан Божко и Александр Репкин.

Тот случай, когда ждали Россию – и дождались,

– сиронизировал журналист.

Россияне постоянно воруют украинское имущество

В крупнейших масштабах российские оккупанты разворовывают украинское продовольствие, а именно – зерно. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, захватчики украли более полумиллиона тонн зерна с временно захваченных территорий Украины.

Экспорт аграрной продукции важен для наполнения бюджета Украины. Россия пытается ослабить экономику нашего государства, из-за чего срывает экспорт зерновых. С этой целью Россия блокирует украинские порты в Черном море, лишила Украину выхода в Азовское море и разрушает железнодорожную инфраструктуру.

Кроме того, россияне похищают самое дорогое – людей. По словам вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, российские оккупанты депортировали на территорию России 1,2 миллиона граждан Украины.

Оккупанты даже воровали с Чернобыльской атомной электростанции. Известно о краже или уничтожении 698 компьютеров, 344 машин, 1500 дозиметров радиации, практически все средства пожаротушения и программное обеспечение. Общая стоимость этого имущества составляет 135 миллионов долларов.

Воровство касается не только материального, но и культуры. В сети начали распространять видео, где российский певец исполняет песню Скрябина "Мам", правда, на русском языке. Перед этим пропагандисты утверждали, что и украинский язык они также заберут себе, как трофей.

Видео по теме – ворованное зерно из Украины уже в сирийском порту, – CNN