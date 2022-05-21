Оккупанты вдребезги разбили школу в Донецкой области, которую помогала отстроить Япония
21 мая 2022 , 13:38Читати новину українською
Источник:Павел Кириленко / Донецкая ОГА(ОВА)
В Донецкой области россияне уничтожили еще одно заведение образования. Эту музыкальную школу в Святогорске помогала построить Япония.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что школа попала под обстрел утром 21 мая и была уничтожена до основания.
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Известно, что правительство Японии помогло отремонтировать школу в 2016 году. Это была часть проекта "Содействие стабилизации общин в Донбассе", однако россияне все превратили в руины.
"Я благодарен народу Японии и всем нашим союзникам, которые годами помогали восстанавливать Донетчину. Отстроим и теперь", – добавил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Смотрите фото последствий обстрела школы
Какая ситуация в Донецкой области: последние новости
- По состоянию на 20 мая российские захватчики продолжают обстрелы по всей линии фронта Донецкой области. Речь идет о территории от Марьинской до Лиманской общины. Глава Донецкой ОВА сообщил, что в течение дня российские захватчики повредили на территории Донецкой области 27 жилых домов, а также – 8 сооружений гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие.
- Россия из-за больших потерь личного состава в войне против Украины прибегает к мобилизации мужчин с оккупированных территорий Донбасса.
- Павел Кириленко сообщил, что вдоль линии фронта россияне продолжают открывать огонь. Местных призывают эвакуироваться.
- На Донбассе кафиры пытаются еще больше усилить давление. Владимир Зеленский подчеркнул, что там сейчас – ад. Это не преувеличение, сказал президент в вечернем обращении. Он вспомнил о жестокой бомбардировке Северодонецка. Там только за один день 12 погибших и десятки раненых.
- Наши защитники продолжают давать достойный отпор на все атаки врага, к которым тот прибегает на Востоке. Только за один день ВСУ уничтожили 40 кафиров и несколько единиц их техники.
- На Донецком направлении российские военные пытаются наступать по всей линии столкновения . Делают это с помощью авиации. Однако враг постепенно теряет наступательные возможности.
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