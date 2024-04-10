Оккупанты вечером снова запустили "Шахеды": в нескольких областях воздушная тревога

Российские военные вечером 10 апреля запустили дроны-камикадзе. Известно, что в ряде регионов объявили воздушную тревогу в связи с угрозой атаки "Шахедами".

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Поздно вечером 10 апреля поступила информация о том, что российские захватчики снова запустили "Шахеды". Если в вашей области объявили воздушную тревогу – немедленно переходите в укрытие и не покидайте его до отбоя.

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В каких областях угроза атаки "Шахедами"

По состоянию на эту минуту воздушную тревогу также объявили на Полтавщине и Кировоградщине.В Одесской области раздаются взрывы. Местные СМИ пишут, что ПВО работает по "Шахедах" в регионе.Воздушную тревогу объявили в Полтавской области.глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям: "Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!"

23:15 Воздушные силы пишут:

Группы БПЛА с Херсонщины, курсом на Криворожский район Днепропетровщины.

БПЛА в северной части Днепропетровщины, курсом на Харьковщину.

Несколько групп БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

Оккупанты ночью атаковали "Шахедами"

Обратим внимание, что в ночь на 10 апреля российские военные также терроризировали Украину дронами-камикадзе. Известно, что российские захватчики запустили 17 "Шахедов". Также выпустили две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М" со временно оккупированного Крыма.

Также выпустили две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М" со временно оккупированного Крыма. Как отметили утром в Воздушных силах, к отражению удара присоединились подразделения Воздушных сил ВСУ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего удалось сбить 14 "Шахедов" в Николаевской и Одесской областях.

в Николаевской и Одесской областях. Также известно, что 9 апреля около 20:00 уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59. Их враг выпустил на Одессу.

По состоянию на эту минуту воздушную тревогу также объявили на Николаевщине, Одесской и Херсонской областях.Воздушные силы пишут, что группа БПЛА с Херсонщины летит в северо-западном направлении.В Воздушных силах уточнили, что БПЛА фиксируют южнее Павлограда Днепропетровской области. Курс – северный.По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Запорожье, Днепропетровской и Донецкой областях.Воздушные силы отметили, что Запорожская и Днепропетровская области под угрозой атаки "Шахедами".