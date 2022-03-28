Оккупанты вместе с боевиками Донбасса контролируют несколько кварталов Мариуполя

Российские оккупанты контролируют несколько кварталов в Мариуполе. Против украинского полка "Азов" сражается регулярная армия России и боевики из Донбасса.

В Мариуполе привлекают подразделение СОБР

Об этом рассказал начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. Он отметил, что враг закрепился в городе и контролирует несколько кварталов.

Стоят внимания Российские оккупанты разрушили 90% жилых домов в Мариуполе

Россия ввела свои регулярные войска, взаимодействующие с боевиками из ОРДЛО. Также в Мариуполе привлекают подразделение СОБР, штурмующее здания.

К этому моменту враг закрепился в городе. Несколько кварталов находятся под его контролем. В основном сражается регулярная армия РФ во взаимодействии с войсками сепаратистов так называемых "ЛДНР". Также замечено подразделение СОБР, которое задействуют в штурме зданий,

– рассказал капитан Кротевич.

С начала полномасштабной войны России против Украины в Мариуполе уже погибли почти 5 тысяч мирных людей. Российские оккупанты осуществляют блокаду города с 1 марта.

Люди, оставшиеся в городе, не имеют средств к существованию. В Мариуполе – гуманитарная катастрофа. Эвакуироваться из города смогли до 150 тысяч человек. Еще около 170 человек остаются в Мариуполе.

Зеленский о ситуации в Мариуполе: смотрите видео