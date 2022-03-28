Оккупанты вместе с боевиками Донбасса контролируют несколько кварталов Мариуполя

28 марта 2022 , 18:54
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Источник:

"Азов"

Российские оккупанты контролируют несколько кварталов в Мариуполе. Против украинского полка "Азов" сражается регулярная армия России и боевики из Донбасса.

В Мариуполе привлекают подразделение СОБР

Об этом рассказал начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. Он отметил, что враг закрепился в городе и контролирует несколько кварталов.

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Россия ввела свои регулярные войска, взаимодействующие с боевиками из ОРДЛО. Также в Мариуполе привлекают подразделение СОБР, штурмующее здания.

К этому моменту враг закрепился в городе. Несколько кварталов находятся под его контролем. В основном сражается регулярная армия РФ во взаимодействии с войсками сепаратистов так называемых "ЛДНР". Также замечено подразделение СОБР, которое задействуют в штурме зданий,
– рассказал капитан Кротевич.

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Автор: Михайло Гема