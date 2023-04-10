В шоке даже коллаборанты: россияне воруют и перешлифовывают надгробия в Попасной

Российские оккупанты в Попасной пробили дно. На оккупированной территории Луганщины враг ворует каменные памятники из могил на кладбищах и переделывают их для своих мертвых "асвобадителей".

О таких случаях рассказывают очевидцы в соцсетях. 24 Канал. От таких действий захватчиков были, мягко говоря, в шоке даже местные коллаборанты.

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Что делают оккупанты в Попасной

Враг снимает каменные памятники с могил на кладбищах и увозит их в Кадиевку (Стаханов). Там их перешлифовывают, то есть стирают фамилию, имя и отчество умерших. А после того на ворованных с кладбищ плитах пишут фамилии и имя ликвидированных окупантов. Это значит значительно дешевле, чем заказывать новый памятник. Разница в цене – примерно в 3 – 3,5 раза.

Добавим, что российские захватчики несут колоссальные потери. К примеру, в районе Марьинки и Авдеевки россияне несут огромные потери. Ежедневно оккупационная армия теряет там около двух рот личного состава. А пленные рассказывают, что в бой их отправляют без всякой подготовки не очень трезвые командиры. Личный состав просто поднимают ночью и под дулами автоматов и пистолетов отправляют штурмовать позиции.

Потери врага в войне против Украины

Вооруженные Силы Украины мощно уничтожают русских захватчиков. Только за минувшие сутки они ликвидировали 670 вражеских солдат. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла 178 820 бойцов. О

Потери россиян в технике

танков – 3637 (+1),

боевых бронированных машин – 7028 (+4),

артиллерийских систем – 2750 (+10),

РСЗО – 534 (+1),

средств ПВО – 282 (+0),

самолетов – 307 (+0),

вертолетов – 292 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11),

крылатых ракет – 911 (+0),

кораблей – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5607 (+5),

специальной техники – 311 (+2).

А на Юге ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили наблюдательный пост окупантов на левом берегу и поле боеснабжения на островах. В результате огневых ударов наши воины ликвидировали 12 захватчиков.