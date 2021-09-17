Оккупанты во время учений обстреляли Иллирию: пострадали люди и старая церковь

Российские наемники 16 сентября проводили тренировки по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями. Во время учений оккупанты обстреляли село Иллирия, что на Луганщине.

Боевики продолжают интенсивные меры подготовки на полигонах временно оккупированных территорий Донбасса, в частности со стрельбой из тяжелого вооружения. Действия оккупантов в результате приводят к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.

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Российские наемники снова обстреляли село

Очередной инцидент произошел 16 сентября – во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями войска оккупантов обстреляли Иллирию в Лутугинском районе Луганской области.

В результате обстрела повреждены

здание храма Александра Невского, построенного еще в 19-м веке,

продовольственный магазин,

дом культуры.

Но самое важное – есть пострадавшие среди гражданского населения.

Реакция Минобороны

В разведке министерства отметили, что командование войск оккупанта пытается скрыть обстоятельства и причины обстрела.

Там также предположили, что, вероятно, боевики попытаются переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов.

Оккупанты 16 сентября обстреляли Счастье. Во время атаки врага ранения получил городской голова Александр Дунец . Его прооперировали, жизни мужчины ничего не угрожает.

Текст сообщения ГУР Минобороны:

Главное управление разведки Украины информирует

РОО продолжают интенсивные меры подготовки на полигонах ТОТ ДЛО, в том числе со стрельбой из тяжелого вооружения, что приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.

16 сентября во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями 2 АК (Луганск) оперативной группировки РОО оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе ТОТ в Луганской области. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Командование РОО пытается скрыть обстоятельства и причины указанного события и, вполне вероятно, попытается переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов.