Оккупанты врут о Марьинке: полковник запаса ВСУ проанализировал ситуацию в городе

Россияне выпустили очередной фейк. Теперь он касается якобы "захвата" города Марьинка в Донецкой области. Впрочем, с реальностью это не имеет ничего общего.

Таким образом у оккупантов проблема с информационными поводами, которыми они кормят свою внутреннюю аудиторию. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Город держится

Россияне рассчитывали к Рождеству и Новому году захватить Авдеевку и "разогревали" свою внутреннюю аудиторию, отметил военный эксперт. Но сейчас они понимают, что Авдеевка выстоит до продолжения нашего контрнаступления и в следующем году.

"То, что можно точно сказать – они (россияне – 24 канал) не захватили Адеевку, они полностью ее уничтожили. За эти несколько месяцев постоянных ударов просто разрушили город в ноль", – сказал он.

Что касается Марьинки, то украинские защитники держат западные позиции и высоты. А с помощью некоторых средств могут контролировать и весь город.

Мы можем контролировать западную часть Марьинки и посредством постоянного контакта, и с помощью артиллерийского контакта можем контролировать всю Марьинку. Наша артиллерия достает до Александровки,

– добавил Роман Свитан.

Отметим, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что бои за Марьинку продолжаются.

"В настоящее время наши военные находятся в административных границах Марьинки. Город – полностью уничтожен. Но говорить о его полном захвате, не корректно", – подчеркнул он.

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