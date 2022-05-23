Оккупанты всю ночь били из авиации и артиллерии по Белополью на Сумщине: есть значительные разрушения

Ситуация в Сумской области все еще нестабильна. Российские оккупанты хоть и покинули область, но они все еще продолжают обстреливать ее. На этот раз из авиации били по Белополью.

Известно, что российские военные выпустили ракеты по Белополью Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, а также ГНСУ.

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Повреждены не менее 11 домов

Дмитрий Живицкий отметил, что по Белополью и его окрестностям оккупанты били как из ракет, так и из САУ. А около часу ночи российские кафиры нанесли еще и авиаудара.

Глава ОВА отметил, что в результате вражеских атак повреждения получили жилье гражданских. Известно, что 11 частных домов получили серьезные повреждения. К счастью, обошлось без жертв.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумщине / Фото с телеграммы Дмитрия Живицкого

Также он добавил, что не прекращался минометный обстрел. Под него в очередной раз попала северная часть Шосткинского района.