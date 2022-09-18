С бутылкой воды и в тапочках: оккупанты выдворили мужчину из Запорожской области

Россияне заявили о том, что выдворили с оккупированной территории Запорожья 4 "неблагонадежных" человека. Так захватчики пробуют сделать иллюзию собственной гуманности.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По информации российских СМИ, инцидент произошел в субботу, 17 сентября, в Мелитопольском районе.

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Российские пропагандисты заявляют, что 4 жителей оккупированной территории Запорожской области якобы вели проукраинскую пропаганду, а также препятствовали работе оккупационных властей. За это их доставили к блокпосту и отправили пешком на подконтрольную Украине территорию.

Что произошло в Мелитопольском районе

Россияне опубликовали видео так называемого выдворения. На нем можно увидеть только одного человека, которого выгоняют с оккупированной территории.

Мы видим пожилого мужчину в одних тапочках и с бутылкой воды в руке. Оккупант в балаклаве зачитал ему решение, что тот якобы дискредитирует органы власти россии и организует и финансирует мероприятия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе,

– рассказал журналист.

По его словам, мелитопольцы узнали мужчину. Это местный предприниматель Виктор Романов. После того, как оккупант завершил читать решение, мужчина пешком отправился через блокпост на подконтрольную Украине территорию.

Как отметил корреспондент из Запорожья, оккупанты иногда снимают такие видео, и почему-то в них фигурирует именно один человек.

Россияне выгнали украинца с оккупированной территории: смотрите видео

Журналист подчеркнул, что этот ролик появился в российских медиа вместе с красноречивым текстом. В нем оккупанты подчеркивают, что якобы только выдворяют "неблагонадежных граждан".

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В то же время россияне обвиняют украинские власти в том, что в Харьковской области якобы "осуществляют карательные меры к мирным гражданам, которые поддерживают россию". По словам корреспондента, оккупанты так намекают на то, что украинские спецслужбы ищут коллаборантов в недавно освобожденных населенных пунктах.

Этот ролик был попыткой россиян отбелиться от событий в Изюме. Оккупанты хотят показать, какие они якобы гуманные. Мол, был один диссидент – и мы его выдворили. А украинцы, по их версии, хватают всех людей, которые сотрудничали с россией,

– подчеркнул журналист.

"На Запорожье и Херсонщине увидим картины, как в Изюме"

Он добавил, что это часть пропагандистской игры россии. Оккупанты хотят создать иллюзию, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей не будет того ужаса, который произошел в Буче и Изюме.

Хотя мы знаем о сотнях похищенных людей на Юге Украины. Судьба многих до сих пор неизвестна. После освобождения Запорожской и Херсонской областей мы увидим такие же картины, как в Изюме,

– отметил корреспондент.

Зверства оккупантов в Украине: последние новости

После освобождения Изюма на Харьковщине в лесу неподалеку обнаружили жуткую находку – массовое захоронение украинцев, убитых россиянами. Территория погребения достаточно большая, об этом свидетельствуют снимки со спутника.

Городской глава Изюма Валерий Марченко рассказал, что многие обращаются относительно пропавших родственников.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в деоккупированном Изюме нашли много замученных людей, некоторых убивали целыми семьями. Убитых и замученных украинцев просто сбрасывали в ямы.

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