оккупанты выпустили 5 снарядов по Запорожью: есть разрушение инфраструктуры, ранена женщина

россияне около 19:15 12 августа нанесли удар по Запорожью. Сообщают о 5 "прилетах".

Детали сообщил Александр Старух – глава Запорожской ОВА. Он сообщил о разрушении инфраструктуры в Шевченковском районе. "Прилеты" спровоцировали пожар.

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Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожью Всего выпущено 5 ракет. Разрушениям подверглись объектам инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар,

– говорится в сообщении.

Старух напомнил местным жителям, что нельзя игнорировать воздушные тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Кроме того, глава ОВА добавил, что нужно помнить о неразглашении информации. В частности, фотографировать или снимать на видео места прилетов.

Есть информация также о "прилете" в пригород

Также украинцам напоминают, что нужно доверять только информации из официальных источников. россия активно распространяет фейки, чтобы посеять панику.

Анатолий Куртев – секретарь Запорожского городского совета – сообщил, что зафиксированы удары:

по инфраструктурному объекту;

АЗС.

По словам Куртева, также есть информация о "прилете" в пригород Запорожья. В то же время, информация требует уточнения.

В результате обстрела города пострадал по меньшей мере один человек. Информации о погибших, к счастью, нет.

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