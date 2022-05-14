Оккупанты выпустили по Днепропетровщине 140 ракет за 79 дней: убили уже 17 человек

Российские военные каждый день атакуют Украину ракетами. Так, за 79 дней войны только по Днепропетровской области оккупанты выпустили 140 ракет, которые убили 17 человек.

Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что оккупанты били по области из разнообразного оружия.

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Россияне приносят в Украину немирный "мир"

Валентин Резниченко подчеркнул, что российские военные били по Днепропетровщине "Смерчами", "Градами", "Ураганами". Снаряды прилетали в мирные общины области. Не гнушались оккупанты также обстреливать запрещенными кассетными боеприпасами.

Всего с начала полномасштабной войны на Днепропетровщине 17 человек погибли от вражеских атак. Также известно о повреждениях более 300 домов, складов, а также гаражей.

Таков он, немирный "мир", который нам навязывают немирные "соседи",

– подчеркнул он.

Оккупанты продолжают выпускать ракеты по Украине

В ночь на 13 мая российские военные выпустили ракету в Дергачевский дом культуры. В нем на момент попадания вражеского снаряда базировался гуманитарный штаб. Перед тем Дергачи атаковали с "Ураганом". Тогда от вражеского огня пострадали ЗАГС, дом культуры, столовая больницы, поликлиника, а также отделение скорой помощи.

Той же ночью оккупанты устроили по приграничному населенному пункту Очкино Сумской области. Как отметили в оперативном командовании "Север", враги дважды нанесли ракетный удар.

Приготовили 13 мая российские захватчики также по Лозовской общине Харьковской области. Заметим, что обстреляли этот район оккупанты и 12 мая. Тогда в результате ракетного удара погиб гражданский. Кроме того, захватчикам удалось уничтожить склад с сельхозпродукцией.

Что касается самой Днепропетровщины, то ее 12 мая российские военные также обстреляли. Били по области запрещенными кассетными боеприпасами. В результате этого разрушения потерпел объект энергетической инфраструктуры. Также известно об одной жертве атаки и нескольких раненых.

Накануне спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснил, почему оккупанты не прекращают палить по городу. Он убежден, что российские военные в этом случае руководят местью. Мол, так захватчики планируют отплатить Одессе за то, что она в очередной раз доказала, что именно украинский город.

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