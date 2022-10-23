Оккупанты вышли из нескольких сел, офицеры выехали из Берислава, – Хлань о массовом побеге россиян

Генштаб сообщает, что оккупанты постепенно покидают населенные пункты Херсонщины. Местные власти подтвердили, что захватчики уже вышли из нескольких сел, а российские офицеры уехали из Берислава.

Оккупанты убегают на левый берег Херсонщины

Об этом 24 каналу сказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он добавил, что из местной больницы Берислава оккупанты вывезли своих раненых в Новую Каховку, то есть идет большое перемещение.

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По его словам, переправа, расположенная возле Каховской ГЭС в Казацком, сейчас работает на полную мощность – оккупанты массово вывозят свою технику и личный состав.

"Информация от Генштаба о продвижении ВСУ в районе сел Чаривное и Чкалово – это еще один большой котел, куда могут попасть оккупанты. Тогда оставить эти населенные пункты бегством им не удастся", – сказал Хлань.

Кого оккупанты оставили на правом берегу

Депутат подчеркнул, что оккупанты перебрасывают технику и живую силу на левый берег Херсонщины. По его словам, бегут все группировки, в частности, кадыровцы и военные, которых россияне считают профессионалами.

Там остаются только мобилизованные, то есть пушечное мясо. Они вообще не покинут правый берег, их оставили, чтобы сделать видимость того, что якобы "без боя не сдаются". Но эти россияне там массово погибнут,

– отметил он.

Могут ли оккупанты взорвать Каховскую ГЭС

Относительно минирования Казовской ГЭС Хлань ответил, что оккупанты делают заявления для нагнетания ситуации для "эвакуации" местных и во всем обвиняют Украину.

"Думаю, что оккупанты не дойдут до подрыва плотины, потому что там нужно много взрывчатки и последствия будут серьезными – может пойти на Новую Каховку, куда выезжают россияне. Поэтому это не более чем провокация и нагнетание ситуации", – считает он.

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Когда такая ситуация рассматривалась – предполагается высокая волна, которая накроет левобережную часть Херсонщины вплоть до Берислава. Погибнут много людей, которых россияне сейчас перемещают на левый берег. То есть это будет спланированный геноцид от россиян,

– добавил он.

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