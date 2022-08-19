Оккупанты выводят технику из Энергодара: очевидцы говорят о выезде в села

Жители Энергодара утром 19 августа заявили, что российская военная техника уезжает из города. Что именно происходит и куда направляются оккупанты – пока неизвестно.

По словам очевидцев, техника разъехалась по соседним селам. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Техника направилась в ближайшие села. Зачем это пока неизвестно. Возможно, это просто спектакль, который должен показать, что россия демилитаризировала Запорожскую АЭС,

– говорится в сообщении.

Вчера украинская разведка сообщала, что работники "росатома" покинули территорию Запорожской АЭС. Они не пришли на вечернее собрание руководства станции при том, что раньше его никогда не пропускали.

Враг может готовить провокацию

Ранее ООН, Евросоюз и G7 призвали россию вывести свои войска из Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре. Они потребовали, чтобы враг передал контроль над атомной станцией Украине и прекратил обстреливать ядерный объект.

В то же время, вечером 18 августа украинская разведка заявила, что россияне могут планировать теракт на ЗАЭС на 19 августа. В частности, оккупанты приказали лицензированному персоналу оставаться дома, а на территорию станции будут допускаться лишь небольшая часть оперативного персонала.

По данным разведки, враг может просто взорвать ЗАЭС, которую прежде заменял.

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Что происходит на ЗАЭС: последние новости

18 августа в сети появилось видео, на котором видно, как россияне размещают свою военную технику в машинном зале АЭС.

Ранее в россии угрожали остановить работу АЭС, а это означает обесточивание всего Юга Украины. Еще раньше российское руководство откровенно говорило, что подорвет ЗАЭС, если она не будет их.

После мощных обстрелов станции директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на ЗАЭС.

В ООН поддержали такое решение и отметили, что обладают логистическими и безопасными возможностями для поддержки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева.

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