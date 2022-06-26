Оккупанты взялись за Лисичанск и беспощадно его обстреливают: в городе упала телебашня
Источник:Сергей Гайдай
Российские войска сосредоточились на захвате Лисичанска после того, как ВСУ отошли от Северодонецка. Захватчики сравнивают Лисичанск с землей.
В результате обстрелов в Лисичанске много разрушений
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Лисичанск страдает от авиаударов. Также россияне нанесли авиаудар в районе Белой Горы.
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Глава Луганской ОВА информирует, что в результате обстрелов Лисичанска много разрушений, из-за чего город не узнать. Из-за обстрелов упала телебашня и поврежден автомобильный мост.
На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы,
– написал Гайдай.
Последствия обстрелов Лисичанска / Фото Луганская ОВА
Россияне закрепились в Северодонецке
Как написал глава Луганской ОВА, враг закрепился в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском после того, как подразделения ВСУ отошли.
Кстати В Северодонецке оккупанты уже назначили "коменданта", эвакуироваться оттуда невозможно, – Стрюк
Россияне в очередной раз обстреляли завод "Азот", где находились украинские силы, и полигон ГСЧС в Северодонецке. Под огнем оккупантов оказались поселки Павлоград и Синецкий и уже разрушены мосты на Лисичанск.
Также потерпели разрушения от российского нашествия Волчеяровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаровка,
– резюмировал Гайдай.
ВСУ отступили от Северодонецка: что известно
- Вооруженные Силы Украины 25 июня отступили от Северодонецка, который российские военные уничтожили почти до основания. Руководитель Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк 25 июня сообщил, что наши военные отошли на более укрепленные оборонные позиции. Как рассказал Стрюк, российские захватчики хотели взять Северодонецк в блокаду с юга, но им это не удалось.
- В Министерстве обороны Украины заявляли, что войска агрессора идут в наступление, чтобы попытаться оцепить ВСУ в районе Лисичанска. В то же время в МВД объяснили, что Лисичанск лучше для обороны ВСУ благодаря своему ландшафту. Утром 26 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне пытались блокировать Лисичанск с юга.
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