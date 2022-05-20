Оккупанты заблокировали выезд из Херсона: хотят направлять людей в Крым

Жители Херсонской области стремятся выехать на подконтрольную Украине территорию, но российские войска заблокировали выезд из региона и пытаются направить их в Крым.

Об этом в обращении сообщило Оперативное командование "Юг". С начала марта Херсонщина находится под контролем оккупационных войск. Россияне издеваются над жителями региона, а желающих выехать на территорию подконтрольную Украине – блокируют выезд.

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Сопротивление херсонцев просто героическое. Люди ежедневно противостоят навязанному российскому режиму, и всеми способами пытаются показать орде, что Херсон – это Украина.

В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что россияне не нашли другого способа борьбы, как заблокировали выезд из Херсона в подконтрольные украинским властям территории. Российские военные не выпускают херсонцев на территорию Украины, а пытаются направить всех желающих уехать – в аннексированный Крым. Это единственное возможное направление для выезда.

Что касается контроля на территории Херсонской области, то оккупанты усилили патрулирование, а также увеличили количество блокпостов.

Как херсонцы отмечали День вышиванки

Даже на оккупированных территориях под ежедневной угрозой гибели украинцы не возлагают руки и показывают гражданами какой страны они и стремятся быть.

Вчера все украинцы отмечали День вышиванки. Несмотря на давление и угрозы оккупантов на оккупированной Херсонщине жители также отметили этот праздник.

В соцсетях и просто по населенным пунктам распространяли фото символов Украины, открытки с призывом оккупантам вшиваться в дом, плакаты и граффити о своей проукраинской позиции и о том, что Херсонщина – это Украина,

– сообщили в ОК "Юг".

Последние новости из Херсона

Оккупанты усиливают информационные атаки на херсонцев, чтобы те отчаялись в украинских властях. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что россияне влекут задержки в выплате средств учителям, врачам и социальным средствам.

Российские войска стремятся выйти на административные границы Херсонской области, поэтому бои на этом направлении могут еще продолжаться.

Россияне ворвались в помещение работника Общественного в Херсоне и похитили его . Двери квартиры были выбиты, а вещи и мебель – разбросаны.

11 мая орда россиян ворвалась в Херсонское СИЗО. Оккупанты забросали видеокамеры свето-шумовыми гранатами, а также открыли огонь из автоматов. Один из заключенных начал выражать оккупантам негодование. Российские изверги из-за этого его сразу убили.

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