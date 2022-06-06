Оккупанты захватили отделение Укрпочты в Мариуполе

Российские захватчики уничтожили Мариуполь, а теперь пытаются добраться до всего, что уцелело. Недавно они захватили отделение Укрпочты.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, некоторые отделения Укрпочты смогли "пережить" бомбардировки Мариуполя. Теперь кафиры захватили эти помещения.

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Теперь хотят переписываться с Россией

Смелянский удачно подчеркнул, что россияне хотели украсть у Украины будущее. Но все же сосредоточились на воровстве микроволновок, унитазов, стиральных машин и другой бытовой техники. Теперь они добрались и до Укрпочты.

Захватчики уже даже присвоили им шестизначные российские индексы. Видимо, хотят переписываться с боевиками из ОРДЛО и Кремлем.

Игорь Смелянский убежден, что уже совсем скоро Вооруженные Силы Украины выгонят россиян с временно оккупированных территорий.

Но надеюсь, что пока там из Москвы будут уходить поздравительные открытки, наши ВСУ успеют вернуть контроль над городом. А вот почта боевиков сможет в дальнейшем (до своей ликвидации и денацификации) выпускать расширенные выпуски марок в серии "мертвые кафиры не гудят", - подчеркнул Игорь Смилянский.

В Мариуполе проблемы с едой и водой

Витрину "русского мера" сейчас можно увидеть во временно оккупированном Мариуполе. В городе безумные очереди за "гуманитаркой" от России, которой вообще не хватает . Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ежедневно от 1,5 до 2 тысяч человек ждут помощи возле "Метро". Но кафиры выдают около 400 "наборов".

По сути, большинство людей просто напрасно стоят на солнце в течение шести часов. Питьевой воды практически нет , а укрыться там от жары тоже сложно.

В последние дни местные жители начали терять сознание. В местные больницы с такой проблемой привозят около 10 человек каждый час. Также там страшная вонь от морга, который расположен в 200 метрах от "Метро".

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что "гуманитарку" россияне сейчас выдают только старикам. Остальные должны зарабатывать на еду на "роботах". Среди них – запись в так называемые "жены", помощь мобильным патрулям и т.д.

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