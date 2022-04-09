Оккупанты захватили с выставки в Мелитополе техники на 1 миллион евро
Источник:фейсбук Запорожской облпрокуратуры
Российские войска полномасштабно вторглись на территорию Украины 24 февраля. За это время "вторая армия мира" успела показать свое первенство во всем.
В частности, оккупанты прибегают к мародерству. На этот раз украли даже не стиральную машинку или ношеную одежду, а сельскохозяйственную технику. Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.
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Оккупанты захватили с выставки в Мелитополе техники на 1 миллион евро
Запорожская облпрокуратура приступила к производству по факту завладения военнослужащими РФ транспортными средствами.
Российские военные украли:
- новые флагманские комбайны S770 и S760,
- трактор M6195,
- сеялку Vaderstad Tempo.
Вся эта техника принадлежала одному из дилеров сельхозтехники. До того как Мелитополь попал в оккупацию, она оставалась на выставочной площадке города.
Так, по данным следствия, общая стоимость похищенного – 1 миллион евро.
Специалисты предприятия утверждают, что техника находится на территории Чечни. Это удалось выяснить благодаря позиционным системам, установленным на оборудовании.
В ведомстве напомнили, если вы становитесь свидетелем военного преступления в России, то фиксируйте и присылайте доказательства на War crimes.