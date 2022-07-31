оккупанты заявили, что штаб черноморского флота атаковали с беспилотника: 5 человек пострадали

российские оккупанты заявили, что штаб черноморского флота атаковали с беспилотника. Говорят о по меньшей мере 5 пострадавших.

Об этом пишут российские СМИ. Однако украинская сторона не сообщала об атаке. Поэтому нельзя сказать, что произошло у оккупантов на самом деле.

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Об атаке сообщил так называемый "губернатор" Севастополя. Он также отметил, что это стало причиной отмены праздничных мероприятий, которые россияне планировали провести по случаю празднования дня военно-морского флота.

Штаб ЧФ в Севастополе атакован, вероятно, с использованием беспилотника, 5 человек пострадали. Праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе перенесены из-за атаки ВСУ,

– сообщил "губернатор".

Оккупационные власти даже призвали горожан оставаться дома, заявив, что украинцы, мол, решили испортить им день военно-морского флота.

Сообщают о погибших работниках штаба

оккупанты также сообщили, что среди пострадавших – сотрудники штаба флота – они погибли. Больше деталей российская сторона не сообщила.

Отметим, что в Вооруженных силах Украины никак не прокомментировали заявления российских захватчиков об атаке. Так что, вероятно, это могут быть провокации.

Очередные вбросы и провокации россиян: никакой атаки ВСУ не было

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что информация о якобы украинской атаке по штабу черноморского флота в Севастополе – не соответствует действительности.

Это откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время,

– подчеркнул Братчук.

Реакция жителей Севастополя

Жители Севастополя, похоже, не очень доверяют своей власти. Они волнуются о том, насколько безопасно сейчас в Крыму и почему не сработало ПВО, если атаки таки была.

Кто-то даже риторически спросил "как он (беспилотник) туда долетел или враг внутри страны?".

Зато оккупационные власти продолжают корчить из себя жертву и опубликовали фото – якобы последствия атаки. На место происшествия приехал так называемый "губернатор", который и сообщил об атаке.

"Нахожусь с утра в Штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Еще раз повторю: все праздничные мероприятия по соображениям безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома",

– снова попросил оккупант.



Так называемый "губернатор" оценивает последствия атаки – опавшие листья / Фото телеграмм-канал

На опубликованных фото также видны выбитые окна / Фото телеграмм-канал



россияне продолжают устраивать провокации / Фото телеграмм-канала

Провокации и обстрелы оккупированных территорий не являются чем-то новым для россиян. Это их обычная тактика. Один из последних жутких поступков россии – теракт в колонии с украинскими военнопленными в Еленовке. Украина отомстит за своих героев.

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