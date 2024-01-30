Оккупанты заявили о массированной атаке дронами: "птички" долетели до Калуги и Тулы

В России заявили об атаке беспилотников. В частности, они долетели до окраин Калуги и Тульской области. Также их якобы фиксировали в Брянской области и временно оккупированном Крыму.

Российское минобороны в свою очередь поспешило заявить, что якобы ни раненых, ни серьезных разрушений нет. Более того, они заявили о якобы десятках сбитых дронов.

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Что известно об атаке дронами в России

Российские пропагандисты со ссылкой на российские минобороны поспешили похвастаться утром, что якобы их "пе-ве-о" сбило 21 беспилотник. Из них 11 – над временно оккупированным Крымом, 5 – над Белгородской областью, 3 – над Брянской, 1 – над Калужской, 1 – над Тульской.

Стоит заметить, что от российской Тулы или Калуги до границы Харьковской области Украины свыше 600 километров.

Какие последствия вражеской атаки в России

Обломки беспилотника уничтоженного на окраине Калуги упали на крышу нежилого сооружения пожара и пострадавших нет,

– поспешил заявить враждебный губернатор региона.

По словам Владислава Шапши, на месте якобы падения обломков по состоянию на 6:32 30 января работали оперативные службы. Однако никаких фото и видео оккупанты не показывают.

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз также заявил, что в регионе якобы сбили дрон. Это произошло якобы на территории Навлинского района. По методике Шапши и других губернаторов, Богомаз сказал, что мол пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работали на месте.

Кроме того, беспилотник атаковал Брянскую область и вечером 29 января однако в России, как всегда, говорили о работе ПВО.

Кстати, в сети показали фото из телеграм-каналов Брянска. Согласно им, на Брянщине не работала вражеская "пе-ве-о", а довольно хорошо прилетело.



Мощно прилетело на Брянщине

В России заявили, что дрон должен был долететь до Ярославля

В российских телеграм-каналах со ссылкой на источники даже написали что якобы "стая" дронов традиционно якобы украинских пыталась добраться до Ярославля на крайне низких высотах по руслам рек, в том числе Волги утром 29 января. Дроны летели низко чтобы их не заметила российская "пе-ве-о".

В России заявили, что беспилотники летели один за другим, держа дистанцию ориентировочно километр.

Дроны атаковали оккупантов в Крыму