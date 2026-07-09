Оккупанты заявили о поражении двух танкеров в Азовском море

Россияне заявляют, что в ночь на 9 июля беспилотники вновь провели атаку на танкеры в Азовском море. В результате удара на месте вспыхнул пожар.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар.

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Что известно о пораженных танкерах?

Юрий Слюсар заявил, что ночью во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область якобы было уничтожено более двух десятков БПЛА.

По его словам, в Таганрогском заливе дроны вновь атаковали два танкера, которые получили механические повреждения.

Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов – процесс продолжается, на втором – пожар полностью ликвидирован. Информация уточняется,

– говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в Азовском районе в результате падения обломков БПЛА также произошло возгорание камыша в карьере; на месте работают специалисты пожарной службы.

В целом, как утверждают россияне, этой ночью дроны сбивали в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чортковском районах.

Атаку также подтвердил Telegram-канал Exilenova+. Там отметили, что сервис NASA FIRMS фиксирует новые термические аномалии в акватории Азовского моря – это может свидетельствовать о новой атаке на суда вблизи побережья Крыма.

Напомним, 8 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что за последние 72 часа украинские бойцы поразили в общей сложности 21 вражеское судно теневого флота страны-агрессора, а также 1 сухогруз и 1 паром в Керчи.

Только в течение ночи на 8 июля под ударом оказались сразу 9 танкеров.