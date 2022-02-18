Оккупанты заявили об "эвакуации" жителей Донбасса, новые обстрелы: главные новости 18 февраля
Боевики заявили о старте "эвакуации" жителей оккупированного Донбасса в Россию. Российские наемники продолжают обстрелы. Джо Байден выступит со срочным обращением по поводу ситуации в Украине. Кабмин и СНБО обсудили ситуацию в Украине. Группа Kalush Orchestra готова представить Украину на Евровидении-2022.
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Отметьте Есть надежда избежать серьезного обострения на Донбассе, – Гармаш
Оккупанты заявили об "эвакуации" населения
Источник: 24 канал
Главарь боевиков в эфире пропагандистской программы заявил, что жителей оккупированного Донецка "эвакуируют" в Россию. Их вроде бы готова принять Ростовская область. В первую очередь оккупанты собираются вывезти женщин, детей и пожилых людей.
Также об эвакуации людей заявил глава оккупантов в Луганской области. Он также цинично призвал мужчин с оккупированных территорий взять в руки оружие.Примите во внимание! Активист Сергей Стерненко рассказал, что видео главаря оккупантов о так называемой "эвакуации" записали еще до обострения на Донбассе.
Заявления боевиков испугали людей
После сообщений об "эвакуации" местные жители запаниковали. Дезинформированные люди стоят в очередях к банкоматам и заправкам.
Очереди в оккупированном Донецке: смотрите видео
Боевики разослали местным жителям смс-сообщения об эвакуации. Также людей уже предупредили о возможных проблемах связи.
Впоследствии в оккупированном Донецке включили сирену "гражданской обороны".
Сирена в оккупированном Донецке 18 февраля: смотрите видео
Российские СМИ сообщили о старте "эвакуации"
Вечером 18 февраля российские СМИ сообщили, что "эвакуация" жителей Донбасса уже стартовала. В первую очередь вроде бы вывозят детей-сирот. Малыши якобы уже начали заходить в автобусы.
Между тем в Ростовской области, которая вроде бы готова принять "эвакуированных", заявили, что узнали об этом из новостей.
Между тем Дмитрий Песков – спикер Владимира Путина – заявил, что Кремль готов платить по 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".Примите во внимание! В Офисе Президента заявили, что Россия может обстрелять колонну эвакуации, чтобы обвинить Украину.
Обратите внимание В оккупированном Донецке возле здания "правительства" боевиков произошел взрыв
Обострение на Донбассе продолжается
Источник: 24 канал
Штаб ООС сообщил, что обострение на Донбассе продолжается. Оккупанты цинично срывают режим прекращения огня. По состоянию на 17:00 враг уже 53 раза нарушил режим тишины.
Боевики стреляют из оружия, запрещенного минскими договоренностями. Кроме того, враг располагает свои позиции поближе к жилым домам.
Оккупанты обстреляли колонну с гуманитарной помощью
Под обстрелы со стороны российских оккупантов попала колонна с гуманитарной помощью от Управления Верховного Комиссара ООН. Это произошло около 12:00 на КПВВ "Счастье" в Луганской области.
Также в городе Счастье боевики обстреляли пожарную часть. Кроме того, враг попал в жилой дом села Артема.
Оккупанты обстреливают Донбасс: смотрите видео
Враг ранил воина ВСУ
Во время минометных обстрелов в селе Старогнатовка пострадал украинский воин. Об этом сообщили украинские правоохранители.
В результате минометного обстрела села Старогнатовка был тяжело ранен солдат ВСУ. Предварительная правовая квалификация – террористический акт,
– заявили в полиции.
Важно Боевики вас обманывают, – главнокомандующий ВСУ обратился к жителям оккупированных территорий
Брифинг Кабмина и СНБО
Источник: 24 канал
Представители Кабмина и СНБО обсудили обострение в Донбассе. Впоследствии на брифинг к журналистам вышли:
- Алексей Данилов – секретарь СНБО;
- Ирина Верещук – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Самое важное из брифинга
Алексей Данилов в который раз подчеркнул, что Украина не планирует наступления на Донбасс. Никакого приказа об освобождении оккупированных территорий силовым путем нет. Украина никогда на это не пойдет, потому что понимает: это может привести к многочисленным жертвам.
Данилов заметил: враг хочет спровоцировать ВСУ. В то же время украинские защитники могут открывать огонь только в том случае, если есть угроза жизни нашим военным.
Боевики могут взрывать автобусы с "эвакуированными"
Секретарь СНБО заявил, что оккупанты могут взрывать автобусы, которыми везут "эвакуированных" жителей Донбасса в Ростовскую область.
Мы не можем сказать, что они могут придумать – взрывать ли автобусы, в которых будут передвигаться эти люди, которым они предлагают переехать в Ростов или Ростовскую область, или они будут подрывать дома – нам это неизвестно, и мы к этому не имеем никакого отношения,
– заявил Данилов.
Политики уезжают на фронт
Уже 19 февраля украинские нардепы и министры отправятся в зону ООС. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.
Политики посетят города, где боевики разрушили инфраструктуру. В частности, говорится о Станице Луганской.
Важно Верещук предлагает жителям Донбасса выезжать на свободные части Украины вместо России
Байден выступит с обращением по Украине
Источник: CNN
Президент США Джо Байден 18 февраля выступит с обращением по поводу ситуации в Украине. По данным СМИ, выступление лидера Штатов начнется около 23:00 по киевскому времени.
Перед обращением Байден проведет переговоры с союзниками. Они обсудят события в Украине.Примите во внимание! Первое выступление президента США по ситуации в Украине состоялось 15 февраля. Свою речь Байден высказал в канун 16 февраля, когда прогнозировали вторжение России в Украину.
Группа Kalush Orchestra готова ехать на Евровидение-2022
Источник: "Радио НВ"
Олег Псюк – лидер группы Kalush Orchestra – заявил, что готов участвовать в Евровидении-2022. Музыкант заявил, что будет представлять Украину, а не Суспільне.
Да, они сегодня связывались с нашими менеджерами и мы должны к ним прийти разговаривать. Завтра (в пятницу, 18 февраля – Showbiz 24) будет финальный ответ. Когда мы подпишем все бумаги, мы сможем заявить точно,
– сказал Псюк
Лидер Kalush Orchestra подчеркнул, что многие "злоумышленники" пытаются найти разную информацию о группе. В частности, взламываются социальные сети.