Оккупанты закрепляются в Устиновке, завладели Подлесным и Мирной Долиной

Российские захватчики завладели несколькими населенными пунктами на Донбассе и закрепляются на занятых рубежах.

Так, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка. Также они ведут наступление в направлении Белой Горы, где, к сожалению, имеют частичный успех. Несмотря на это, боевые действия продолжаются.

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Также враг завладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина в направлении Тошковка – Подлесное. В настоящее время россияне закрепляются на занятых рубежах. Также враг имеет частичный успех в районе населённого пункта Горское.

При этом украинские защитники и защитницы отразили штурм в направлении Высокого.

Враг перегруппировался на Донецком направлении

В Генштабе сообщили, что россияне провели перегруппировку на Донецком направлении, чтобы усилить штурм на Бахмутском направлении. Кроме того, они начали формировать сводные подразделения.

Так, из-за существенных потерь две вражеские батальонные тактические группы из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии переформировали в одну сводную БТГр. Кроме того, по имеющейся информации, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

Ситуация на других направлениях Донбасса: самые горячие точки

На Славянском направлении оккупанты пытаются удержать ранее занятые позиции и держат оборону.

Также россияне совершали огневое влияние из танков и артиллерии неподалеку Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горского. Также они пытались испытать на прочность силы ВСУ в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино, но украинские воины грамотно отразили вражеское нападение. Противник отошел.

Сейчас в Северодонецке идут бои. ISW прогнозирует, что российские силы, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но лишь в том случае, если сконцентрируют большую часть сил на этом участке.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья – Камышеваха. Успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении враг обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.

При этом россияне продолжают поливать огнем мирные населенные пункты. В частности артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, большая Камышеваха, Грушеваха, Долина, Петровское, Завгороднее, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Красное, Долгенькое и Краснополье. Также оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.

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