Оккупанты закрепляются в Верхнекаменке близ Лисичанска
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские оккупанты по состоянию на 2 июля закрепляются в Верхнекаменке близ Лисичанска. Кроме того, на Донецком направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки.
Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 2 июля. Украинские защитники и защитницы уже 129 суток героически обороняют родную землю от российских захватчиков.
Заметьте "Вернись живым" показали, как российские оккупанты горели вблизи Лисичанска
На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру неподалеку Ивано-Дарьевки и Золотаревки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка,
– говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики открывали огонь на Авдеевском, Южнобугском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях.
На Харьковском направлении захватчики проводят оборону занятых ранее позиций. Враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
Оккупанты проводили штурмовые действия в районе Дементьевки. В то же время никакого успеха российские захватчики не имели. Они были вынуждены отступить.
По данным Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении российские захватчики продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Враг пал из ствольной и реактивной артиллерии.
Заметьте – ВСУ "помогли" россиянам окончательно эвакуировать остатки гарнизона из змеиного: смотрите видео