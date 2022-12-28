Оккупанты замедлились в наступлении на Бахмут: какова основная задача ВСУ
Аналитики Института изучения войны заявили, что продвижение россиян в районе Бахмута замедляется. В то же время задача ВСУ не повести себя на какую-то военную хитрость врага.
Все эти разговоры о якобы оперативной паузе преследуют цель одно – облегчение ситуации для российского оккупационного войска. Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Андрей Харук.
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Оккупанты хотят подтянуть к Бахмуту живую силу и боеприпасы
Таким образом, командование страны-агрессора пытается создать возможность для подтягивания артиллерии, ведь захватчики вроде испытывают определенные проблемы с боеприпасами. А также обеспечить возможность отправки в район Бахмута "пушечного мяса" – мобилизованных россиян.
Что касается украинских защитников, то они будут продолжать освобождать территории нашего государства.
Если будет возможность занять более выгодные позиции, например, к востоку от Бахмута, то наше командование этим воспользуется,
– сказал военный эксперт.
По его словам, это будет еще одним, хоть и небольшим, но важным шагом в освобождении нашей территории от российских оккупантов.
Харук рассказал, какова задача ВСУ возле Бахмута: смотрите видео
Ситуация вокруг Бахмута: последние новости
- В Министерстве обороны Украины заявили, что больше всего россияне мечтают до конца 2022 года выйти на административные границы Донецкой области. В том числе поэтому они и продолжают тщетные попытки штурмовать Бахмут.
- Так, с начала полномасштабного вторжения Россия системно несла военные поражения одно за другим. Поэтому к концу года в Кремле хотят показать хоть какие-то результаты своему населению и, что важнее – внешнему миру.
- В ВСУ сообщили, что сейчас враг несколько изменил тактику на Бахмутском направлении: вместо больших батальонных тактических групп оккупанты действуют малыми группами. Кроме того, для прорыва и истощения украинской обороны захватчики используют зэков, которые являются фактически одноразовым элементом.
- Военный эксперт Михаил Притула убежден, что смена тактики не принесет оккупантам никакого успеха на фронте. По его мнению, такое изменение тактики свидетельствует о больших потерях россиян, ведь оккупантов ежедневно становится меньше на 500 – 600 человек.