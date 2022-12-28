Оккупанты замедлились в наступлении на Бахмут: какова основная задача ВСУ

Аналитики Института изучения войны заявили, что продвижение россиян в районе Бахмута замедляется. В то же время задача ВСУ не повести себя на какую-то военную хитрость врага.

Все эти разговоры о якобы оперативной паузе преследуют цель одно – облегчение ситуации для российского оккупационного войска. Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Андрей Харук.

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Таким образом, командование страны-агрессора пытается создать возможность для подтягивания артиллерии, ведь захватчики вроде испытывают определенные проблемы с боеприпасами. А также обеспечить возможность отправки в район Бахмута "пушечного мяса" – мобилизованных россиян.

Что касается украинских защитников, то они будут продолжать освобождать территории нашего государства.

Если будет возможность занять более выгодные позиции, например, к востоку от Бахмута, то наше командование этим воспользуется,

– сказал военный эксперт.

По его словам, это будет еще одним, хоть и небольшим, но важным шагом в освобождении нашей территории от российских оккупантов.

Харук рассказал, какова задача ВСУ возле Бахмута: смотрите видео

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