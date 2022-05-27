Оккупанты на Запорожье похитили карточки на горючее и пытались на них заработать

На фоне полномасштабной войны в Украине возникли проблемы с топливом. Цинические оккупанты на временно захваченных территориях решили воспользоваться ситуацией.

Так, в Запорожье российские захватчики похитили карточки на горючее и пытались на них заработать. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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Кафиры похитили карточки на горючее и хотели на них заработать

Речь идет об угоне и продаже талонов на горючее, принадлежащих коммунальным предприятиям временно оккупированного города в Запорожье. Как сообщили в Запорожской окружной прокуратуре, было начато уголовное производство по факту хищения имущества из коммунальных предприятий.

По данным следствия, представители оккупационной администрации страны-агрессора похитили карты и талоны на горючее из коммунальных предприятий и учреждений одного из оккупированных городов области. К их реализации они привлекли бывшего работника топливной компании, который за определенный откат на подконтрольной Украине территории сбывал талоны на горючее, похищенные с предприятий.

– говорится в сообщении.

Так, злоумышленник еще раз получил под реализацию карты и талоны на горючее. Он пытался въехать в Запорожье, чтобы продолжить преступную систему. Впрочем, правоохранителям удалось разоблачить предателя.

В ходе осмотра его личных вещей работники органов обнаружили талоны на горючее на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен. В настоящее время идет следствие.

CБУ заподозрила российского генерала в Запорожье

В Службе безопасности Украины объявили о подозрении российскому генералу . Он, по данным следователей, накачивал атаковать населенные пункты Запорожской области.

Известно, что генерал-лейтенант руководит 58 армией южного военного округа вооруженных сил России. В марте военные под его командованием вторглись на территорию Украины с Юга. Как отмечают следователи, именно он отдавал приказы бить по Запорожью.

В то же время, в СБУ сообщили, что генералу российской армии объявили о подозрении заочно. Кроме того, на какой срок его планируют осудить, пока неизвестно.

Последние громкие дела СБУ:

Недавно СБУ помешала России обойти санкции . Там придумали схему, которая позволила бы обслуживать транспортные самолеты типа "Ан" в других странах. Такая "фирма" была зарегистрирована в одной из стран Ближнего Востока. Таким образом, Россия хотела "легально" ремонтировать транспортные самолеты этого типа.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала сына бывшего нардепа Дмитрия Ветвицкого . Причиной для задержания стало то, что мужчина активно поддерживал российских кафиров, проживая в Киеве.

Многие российские предприятия находились под санкциями. Однако некоторым бизнесменам в Украине это не мешало завозить химическую продукцию из страны-агрессорки, несмотря на войну и прямой запрет.

В Службе безопасности Украины продолжают выявлять незаконные схемы. На этот раз говорится об импорте химической продукции из подсанкционной фирмы России . Участники схемы направляли на территорию Украины целые групповые партии химтоваров. Они заработали на этом сотни миллионов гривен.

В социальных сетях постоянно встречаются лживые фейки. Оказывается, одна из ботоферм, занимавшихся таким разоблачением в Виннице . С помощью фейковых страниц мошенники распространяли ложь о войне.

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