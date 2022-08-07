россия использует АЭС, чтобы сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой, – ISW
Источник:Институт исследования войны
Оккупанты совершили несколько провокаций, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. россия использует ЗАЭС как ядерный щит.
россия пытается предотвратить поставки оружия для Украины
Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW). Оккупанты используют Запорожскую АЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада относительно ядерной катастрофы в Украине.
К теме Почему относительно значительного обострения вокруг ЗАЭС нет отчета Amnesty International, – Зеленский
Таким образом россия пытается подорвать желание Запада оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению.
россияне используют Запорожскую АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике.
Аналитики ISW со ссылкой на российское оппозиционное издание сообщили, что оккупанты хранят взрывчатку и мины на ЗАЭС и вокруг нее. россияне, вероятно, заминировали часть станции.
Кроме того, армия агрессора также может обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи ЗАЭС.
Какова ситуация на ЗАЭС
- россия весной захватила Запорожскую АЭС в Энергодаре. В пятницу, 5 августа, оккупанты дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Первый обстрел произошел после 14 часов. Оккупанты стреляли в сторону Запорожской АЭС, в результате чего было зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС.
- Во время вечерних обстрелов по Запорожской АЭС также было зафиксировано три "прилета". Оккупанты попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.
- Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Сообщается, что есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
- Взрывы в Энергодаре звучали и в субботу, 6 августа. В Энергоатоме заявили, что целью артиллерийских обстрелов ЗАЭС со стороны оккупантов является уничтожение ее инфраструктуры и обесточивание Юга Украины.
Узнайте больше – оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: смотрите видео