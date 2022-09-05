В Херсонской области оккупанты запретили местным пересекать Днепр: угрожают огнем на поражение

Российские военные в оккупированной Херсонской области запретили местным жителям свободно передвигаться. В частности, речь идет о пересечении реки Днепр по мостам и на плавательных средствах.

К такому запрету враг прибег после того, как ВСУ интенсивно обстреляли скопления его подразделений.

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Оккупанты уже заявили людям, что в случае, если те отважатся нарушить запрет, они будут сразу стрелять.

Захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. Людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и на плавсредствах. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на Юге Украины

В течение 4 сентября ВСУ хорошо отработали на Южнобужском направлении. В результате их работы российские оккупанты потеряли боеприпасы возле Томиной Балки в Херсонской области. Кроме того, наши защитники:

уничтожили понтонную переправу вблизи села Львово,

поразили пункт управления 35 армии в Каховском районе,

поразили 2 контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп в Николаевском и Бериславском районах.

ВСУ продолжают держать под огневым контролем все переправы через реки Днепр и Ингулец на оккупированной части Юга.

В общем потери врага за сутки на Юг и составляют:

104 военных;

6 танков;

26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;

9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

беспилотный разведчик "Элерон-10".

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