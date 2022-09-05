В Херсонской области оккупанты запретили местным пересекать Днепр: угрожают огнем на поражение
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные в оккупированной Херсонской области запретили местным жителям свободно передвигаться. В частности, речь идет о пересечении реки Днепр по мостам и на плавательных средствах.
К такому запрету враг прибег после того, как ВСУ интенсивно обстреляли скопления его подразделений.
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Оккупанты уже заявили людям, что в случае, если те отважатся нарушить запрет, они будут сразу стрелять.
Захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. Людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и на плавсредствах. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на Юге Украины
В течение 4 сентября ВСУ хорошо отработали на Южнобужском направлении. В результате их работы российские оккупанты потеряли боеприпасы возле Томиной Балки в Херсонской области. Кроме того, наши защитники:
- уничтожили понтонную переправу вблизи села Львово,
- поразили пункт управления 35 армии в Каховском районе,
- поразили 2 контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп в Николаевском и Бериславском районах.
ВСУ продолжают держать под огневым контролем все переправы через реки Днепр и Ингулец на оккупированной части Юга.
В общем потери врага за сутки на Юг и составляют:
- 104 военных;
- 6 танков;
- 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;
- 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
- беспилотный разведчик "Элерон-10".
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