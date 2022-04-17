Оккупанты запустили фейк, что ВСУ обстреляли Пологовский район

Российские оккупанты снова лгут, на этот раз они сообщили, что украинские военные обстреливают населенные пункты Пологовского района.

Фейки пропагандистов

По словам секретаря Запорожского городского совета эта информация абсолютно не соответствует действительности. Он подчеркнул, что это очередная пропаганда и попытка дискредитировать украинскую армию в российских СМИ.

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Поэтому проверяйте и анализируйте все, что слышите и читаете, и помните, что украинские воины никогда не стреляют по мирному населению,

– отметил Анатолий Куртев.

Обстрелы российских оккупантов

Он напомнил, что вражеские войска не один раз обстреливали Запорожье с применением авиации, "Градов", артиллерии, минометов и пулеметов. От таких обстрелов страдают Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Червоное, Павловка, Малиновка, Старомайорск, Приютное, Каменское, Орехов, Малая Токмачка.

По его словам, российские оккупанты продолжают цинично уничтожать гражданскую инфраструктуру. Свои основные усилия они по-прежнему сосредоточивают на удержании занимаемых позиций.

"И, по информации наших военных, ситуация полностью контролируемая. Поэтому сохраняем спокойствие и верим в украинские вооруженные силы", – добавил секретарь Запорожского городского совета.

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