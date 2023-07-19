Оккупанты запустили "Калибры" с моря: в Кропивницком взрывы
Российские захватчики атаковали "Калибрамы" из Черного моря. В Кропивницком прогремели взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о возможных запусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. В ночь на 19 июля Россия также атаковала Украину ракетами и "Шахедами", пишет 24 Канал.
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Что известно о пусках "Калибров"
Суспильне со ссылкой на корреспондентов ориентировочно в 7 часов утра 19 июля сообщило, что в Кропивницком Кировоградской области слышали звуки взрывов. Местные власти по состоянию на 7:25 19 июля не комментировали ситуацию в городе.
Кстати, тревогу на территории Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской области объявили ориентировочно в 6:44 19 июля. Уже ориентировочно в 7:09 раздались отбои.
Россия атаковала Украину в ночь на 19 июля: коротко
- Ориентировочно в 1 час ночи на 19 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о работе ПВО.
- Впоследствии последовали повторные пуски ракет "Калибр" с Черного моря и Х-22 и "Шахедов". Отбой тревоги раздался только ориентировочно в 3:21 19 июля.
- Также враг атаковал Киев. В Киевской городской военной администрации заявили, что враг атаковал столицу "Шахедами". Наши силы ПВО еще на подступах к Киеву обнаружили и ликвидировали враждебные цели. По предварительной информации, люди не пострадали, разрушений нет.