Оккупанты запустили по Украине 28 "Шахедов": сколько удалось сбить ПВО
В ночь на 22 декабря оккупанты атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего зафиксировали пуски 28 беспилотников, из которых 24 – сбили силами и средствами ПВО.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Известно, что враг запускал "Шахеды" несколькими группами, передает 24 Канал.
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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударные БПЛА уничтожены,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
В Воздушных силах добавили, что россияне совершили пуски беспилотников с трех направлений:
- Курская область,
- Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае,
- мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.
Отражали вражескую атаку "Шахедов" с помощью авиации, зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушных сил и сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбито 24 "Шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей,
– добавили в Воздушных силах.
Украинские защитники сбили 24 "Шахеда" / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Ночная атака "Шахедами": что известно
- Воздушные силы около 20:42 сообщили, что оккупанты запустили "Шахеды". После этого Украиной начала распространяться тревога из-за угрозы дронов-камикадзе.
- Россияне атаковали по нескольким направлениям. В частности, группы "Шахедов" двигались с Юга – Херсонской и Николаевской областей, а также с Севера – Сумская область.
- Около 23:25 в сети сообщили, что в Сумской области раздался взрыв. В ОВА сообщили, что работали силы и средства ПВО, уничтожившие вражеский "Шахед".
- Часть беспилотников враг направился в Киев. В результате падения обломков в столице есть разрушение. Так, в Соломенском районе Киева возник пожар на 24 этаже жилого дома. В трех квартирах частичное разрушение стен на 24 – 26 этажах и еще в трех – выбиты окна.
- Обломки сбитых "Шахедов" упали в Дарницком районе столицы на частный недостроенный дом. Там также возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
- Известно, что в Киеве в результате российской атаки дронами-камикадзе пострадали два человека. К слову, пострадал ведущий телемарафона Андрей Ковальский. Обломки сбитого БПЛА попали в его квартиру. Как сообщила его жена, журналист чудом уцелел.