Оккупанты запустили по Украине 60 ударных дронов: сколько сбила ПВО
Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. В общей сложности агрессор запустил 60 "Шахедов" и беспилотников других типов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько "Шахедов" сбили сегодня
С 10:00 23 декабря до 09:00 24 декабря оккупанты атаковали наше государство 60 дронами типа "Shahed" и БпЛА других типов. Запускали с таких направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Очередное нападение агрессора отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях,
– заявили в Воздушных силах.
Також отметили, что из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий). Один - до сих пор в воздухе.