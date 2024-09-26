Оккупанты запустили по Украине ракеты и 78 "Шахедов": как отработала ПВО

Россия продолжает запускать по Украине ударные дроны типа "шахед". Известно, что по целям работала противовоздушная оборона.

В ночь на 26 сентября Россия атаковала Украину с воздуха. Известно, что Россия запустила по нашему государству 78 "Шахедов".

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Как отработали силы ПВО

Воздушные силы отчитались, что Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую область – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных беспилотных ударных аппаратов. Их запускали из Приморско-Ахтарска, Орла, Курска.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Воздушные силы сбили 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.