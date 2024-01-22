Оккупанты запустили ракету в сторону Николаевщины: из-за падения обломков вспыхнул пожар

Российские оккупанты продолжают совершать террористические атаки по Украине. Днем 22 января захватчики выпустили управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракету враг выпустил из самолета Су-34. К счастью, она не достигла своей цели. Защитники украинского неба отработали максимально эффективно.

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Силы ПВО сбили ракету над территорией Николаевской области.

В ходе воздушной тревоги, связанной с активностью вражеской тактической авиации на юге Украины, российский истребитель Су-34 выпустил управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО уничтожили ракету в Николаевской области,

– говорится в сообщении.

К сожалению, обломки ракеты упали и повлекли за собой пожар: пострадало перекрытие здания. Спасатели оперативно побороли пламя.

Воздушная тревога на территории области была объявлена в 14:58. Об отбое известили в 16:05.

Украинцам напоминают: когда сообщают об угрозе, нужно срочно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. В ВСУ подчеркнули, что уровень ракетной опасности – очень высокий. По словам Натальи Гуменюк, враг держит наготове 16 "Калибров".