Ракету ворог випустив з літака Су-34. На щастя, вона не досягнула своєї цілі. Захисники українського неба відпрацювали максимально ефективно.

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Сили ППО збили ракету над територією Миколаївської області.

Під час повітряної тривоги, пов'язаної з активністю ворожої тактичної авіації на півдні України, російський винищувач Су-34 випустив керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО знищили ракету на Миколаївщині,

– мовиться у повідомленні.

На жаль, уламки ракети впали і спричинили пожежу: постраждало перекриття будівлі. Рятувальники оперативно побороли полум'я.

Зауважте! Повітряну тривогу на території області оголосили о 14:58. Про відбій сповістили о 16:05.

Українцям нагадують: коли повідомляють про загрозу, потрібно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. У ЗСУ наголосили, що рівень ракетної небезпеки – дуже високий. За словами Наталії Гуменюк, ворог тримає напоготові 16 "Калібрів".