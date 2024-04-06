Оккупанты запустили "Шахеды": в каких областях угроза ударных БПЛА

Российские военные продолжают терроризировать украинцев дронами-камикадзе. Известно, что в ночь на 6 апреля враг запустил "Шахеды", из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Подчеркиваем, что если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, то следует немедленно же отправляться в укрытие и не покидать его до отбоя. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам здоровье и жизнь. И не забывайте, что опасны не только "Шахеды", но и их сбитые обломки, которые падают на землю.

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Россияне атакуют "Шахедами"

По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Воздушные силы отметили, что БПЛА на Полтавщине в районе Миргорода.Известно, что БПЛА с Херсонщины в Днепропетровской области, курсом на Днепр. И что еще "Шахеды" из Херсонской области движутся в направлении Николаевской, курс северо-западный.Повтиряные силы пишут: "БПЛА на востоке Полтавской области, движется северо-западным курсом".Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения жителей Сумской области.Воздушные силы отметили, что несколько новых групп ударных БПЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.