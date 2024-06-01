Россия запустила "Шахеды": где сейчас летят ударные дроны

Поздно вечером 1 июня оккупанты осуществили запуск дронов-камикадзе. 24 Канал расскажет своим читателям, для каких регионов есть угроза и где раздаются взрывы.

В ночь на 1 июня враг массированно атаковал наше государство. Целью ударов в очередной раз стали энергетические объекты. ДнепроГЭС находится в критическом состоянии.

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