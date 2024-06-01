Россия запустила "Шахеды": где сейчас летят ударные дроны
Поздно вечером 1 июня оккупанты осуществили запуск дронов-камикадзе. 24 Канал расскажет своим читателям, для каких регионов есть угроза и где раздаются взрывы.
В ночь на 1 июня враг массированно атаковал наше государство. Целью ударов в очередной раз стали энергетические объекты. ДнепроГЭС находится в критическом состоянии.
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Где сейчас летят "Шахеды" и где объявлена тревога
Дроны взяли курс на Одесскую область. БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный. Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БПЛА! Ранее некоторые мониторинговые каналы предположили, что, возможно, были пуски дронов с мыса Чауда.
– написали в Воздушных силах.
Дроны взяли курс на Одесскую область.
БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный.
Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БПЛА!
Ранее некоторые мониторинговые каналы предположили, что, возможно, были пуски дронов с мыса Чауда.