Россия запустила "Шахеды": где сейчас летят ударные дроны

1 июня 2024, 23:26
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Поздно вечером 1 июня оккупанты осуществили запуск дронов-камикадзе. 24 Канал расскажет своим читателям, для каких регионов есть угроза и где раздаются взрывы.

В ночь на 1 июня враг массированно атаковал наше государство. Целью ударов в очередной раз стали энергетические объекты. ДнепроГЭС находится в критическом состоянии.

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Где сейчас летят "Шахеды" и где объявлена тревога

23:32, 01 июня

Дроны взяли курс на Одесскую область.

23:28, 01 июня

Где сейчас тревога

23:10, 01 июня

БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный.

23:00, 01 июня

Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БПЛА!
– написали в Воздушных силах.

Ранее некоторые мониторинговые каналы предположили, что, возможно, были пуски дронов с мыса Чауда.

Автор: Ірина Чеботнікова