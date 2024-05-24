Чтобы выполнить две цели: зачем россияне завозят в оккупированный Мариуполь своих гражданских

Россияне завезли более 70 тысяч представителей разных народностей России на территорию временно оккупированного Мариуполя и заселяют их в квартиры украинцев. Оккупанты делают все, чтобы коренных мариупольцев-украинцев, вынужденных жить в сверхсложных условиях, стало меньше.

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что оккупанты имеют целью изменить коренной состав населения, потому что их не устраивают мариупольцы-украинцы, которые часто выражают свои протесты. Россияне привыкли к рабам, которые будут выполнять все, что им скажут.

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Делают все, чтобы мариупольцев-украинцев стало меньше

Многие мариупольцы боятся, что у них могут забрать уцелевшее после оккупации россиянами жилье. Все из-за того, что оккупанты приняли в так называемом ДНР соответствующее постановление о "бесхАзяйственном имуществе", написанное именно с такой орфографией.

Если человек не подтвердит по запросу, что имущество принадлежит ему, может быть создана комиссия, которая признает его "бесхАзяйственным имуществом".

Далее черные риелторы перепродадут это имущество через различные схемы: сначала якобы национализируют, но дальше оно появится на продаже в объявлениях черных риелторов. В социальных сетях есть много видео, как они спокойно показывают кому-то квартиру с неизвестной историей их владельцев,

– подчеркнул Дмитрий Забавин.

У мариупольцев, которым удалось уехать, было много случаев, когда жилье конфисковали и национализировали якобы в пользу ДНР, но потом оно было перепродано представителям разных народностей России.

В Мариуполе примерно 100 тысяч коренных мариупольцев-украинцев, и оккупанты уже завезли более 70 тысяч своих гражданских.

По словам Дмитрия Забавина, россияне имеют цель как минимум уравнять количество населения, а затем – чтобы количество завезенных превысило количество тех мариупольцев, которые остались.

"Именно поэтому оккупанты и делают сверхсложные условия проживания, чтобы многие из мариупольцев не пережили тяжелые зимы и отправлялись на кладбище. Это продолжение геноцида со стороны россиян в отношении украинцев. Он начался при полномасштабном вторжении, и сейчас оккупанты делают все, чтобы коренных мариупольцев-украинцев оставалось меньше", – сказал депутат Мариупольского городского совета.

Выехать – только через Россию

Единственная возможность для коренных мариупольцев выехать из оккупированного города – через страну-террорист Россию, но при этом надо ожидать много допросов от российских спецслужб. Дальнейший их маршрут может пролегать через Грузию, Казахстан или Беларусь, но это очень сложный путь.

Дмитрий Забавин отметил, что сейчас Мариуполь – некий военный концлагерь, в котором действия людей пытаются контролировать полностью. То есть все, что в телефонах, и все, о чем говорят, отслеживается спецслужбами страны-террориста.

К тем мариупольцам, которые до сих пор не получили позорный российский паспорт, российские спецслужбы относятся с подозрительностью. То есть те, кого россияне дожали, получили российские паспорта и могут как-то проехать и выехать. А к тем, кто имеет только украинский паспорт, будут большие вопросы со стороны российских карательных органов,

– отметил Забавин.

Также в Мариуполе все готово для начала принудительной мобилизации местного населения. Так, этот процесс начался еще в 2022 году, когда в оккупационной администрации был создан соответствующий отдел, которым руководил один из коллаборационистов.

Перепись населения происходила с помощью принудительной паспортизации, поэтому сейчас россияне имеют почти полную базу данных о мужчинах и их адреса проживания.

Каждый мариуполец, который остался сейчас в оккупированном Мариуполе, должен понимать, что если сверху поступит команда о мобилизации, все соответствующие данные у оккупантов есть. И они очень быстро начнут этих мариупольцев привлекать,

– отметил Дмитрий Забавин.

Российских гражданских, завезенных в Мариуполь, конечно же, к мобилизации не будут привлекать. Так называемых учителей, врачей и другой обслуживающий персонал завезли для того, чтобы выполнить две цели:

Нести пропаганду в соответствии с теми нарративами, которые дает Россия. Изменить коренной состав населения.

Дмитрий Забавин сказал, что вся эта история с ипотечным кредитованием сделана как раз для заезжих россиян, а не для мариупольцев, у которых нет денег, а Россия отобрала все, что у них было.

Как можно закрепить приезжего за территорией, на которую привезли? Дать ему квартиру на 20 лет в ипотеку – и все. И теперь этот человек, то есть раб с паспортом гражданина России, привязан к этой территории. То есть вот такая цель у оккупантов,

– подытожил депутат Мариупольского городского совета.

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