Украинские пилоты так умело бомбят оккупантов, что те не успевают засечь их на радарах

Украинская авиация настолько профессионально отрабатывает по позициям оккупантов, что те не успевают опомниться. Иногда наши самолеты даже не успевают засечь на вражеских радарах.

Захватчики обсуждают успехи украинской авиациии. "Грустными" новостями поделился с родственниками по телефону военный рф, который сейчас находится на Херсонщине.

Недавно "Жест доброй воли": оккупанты сбили собственный боевой вертолет на Херсонщине

Уже отработали по нам и улетели, – жалуются захватчики

Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят наши зенитчики: готовность номер 1 скоро прилетят, в течение 10 – 15 минут, два самолета. Следующее сообщение. Говорит: они уже отработали по нам и улетели. Отбой,

– жалуется россиянин.

В СБУ добавляют – это свидетельствует не о проблемах со связью у российских военных, а в высшем пилотаже украинских защитников.

Враги не гнушаются запрещенного оружия

Также оккупанты откровенно признаются в своих преступлениях – в том, что используют запрещенные международными конвенциями боеприпасы. Речь идет о фосфорных и кассетных.

Фосфором их хр*начим. Фосфоры, кассеты. Вообще плевать, там все плавится. Зато ночью хорошо смотрится,

– цинично говорит русский военный.

оккупанты постоянно нарушают законы и обычаи войны. По этой статье СБУ открыла уже более 7 тысяч производств.

Перехвачен разговор оккупанта с родственниками / Видео СБУ:

Успехи украинских Воздушных сил ВСУ:

В Министерстве обороны надеются, что украинские пилоты вскоре смогут овладеть передовыми западными самолетами F-15 и F-16.

Между тем, 24 июля украинские военные успешно сбили все три ракеты , которые враг запустил по Хмельницкой области.

Наши защитники также удачно атакуют позиции врага в Херсонской области – уничтожают личный состав, командно-наблюдательные пункты и склады боеприпасов.

Стоит посмотреть – Подоляк о деблокаде украинской территории: