Как сталинский режим: оккупанты проводят рейды на левом берегу Херсонской области

Враг проводит рейды в оккупированной Херсонской области. Захватчики изымают спутниковые тарелки, а взамен устанавливают цифровой российский контент с пропагандистскими каналами и связью.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что россияне пытаются блокировать любую информацию.

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"Для оккупантов сейчас главное – блокировать информационный поток, который люди могут получать на оккупированной территории для того, чтобы узнать правду", – сказал Хлань.

Проводит враг рейды и по доносах. Захватчики выискивают тех, кто имеет связь через интернет с подконтрольной украинским властям территорией. Они ищут электронные устройства и последние электронные адреса, которые посещали люди.

Как сталинский режим – работают доносы. Кто-то где-то услышал, кто-то рассказывает – сразу проходит туда обыск. Ищут, откуда они (люди – 24 Канал) берут информацию,

– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

Россияне всячески блокируют правдивую информацию. Однако люди между собой общаются и все равно имеют доступ к сети.

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