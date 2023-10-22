Как сталинский режим: оккупанты проводят рейды на левом берегу Херсонской области
Враг проводит рейды в оккупированной Херсонской области. Захватчики изымают спутниковые тарелки, а взамен устанавливают цифровой российский контент с пропагандистскими каналами и связью.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что россияне пытаются блокировать любую информацию.
Смотрите также На Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и троих бабушек, – комиссия ООН
"Для оккупантов сейчас главное – блокировать информационный поток, который люди могут получать на оккупированной территории для того, чтобы узнать правду", – сказал Хлань.
Проводит враг рейды и по доносах. Захватчики выискивают тех, кто имеет связь через интернет с подконтрольной украинским властям территорией. Они ищут электронные устройства и последние электронные адреса, которые посещали люди.
Как сталинский режим – работают доносы. Кто-то где-то услышал, кто-то рассказывает – сразу проходит туда обыск. Ищут, откуда они (люди – 24 Канал) берут информацию,
– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.
Россияне всячески блокируют правдивую информацию. Однако люди между собой общаются и все равно имеют доступ к сети.
Оккупанты проводят рейды на оккупированной Херсонщине: смотрите видео
Что происходит в Херсонской области: главное
- Россияне ударили по Херсонщине рекордным количеством управляемых авиабомб. Захватчики выпустили 36 КАБов за сутки. Есть пострадавшие. Ранее в ВСУ заявляли, что враг начал активно сбрасывать авиабомбы на территории Херсонской области, потому что боится продвижения украинской армии.
- Оккупанты вечером 20 октября обстреляли Херсон. В результате этого загорелся жилой дом.
- На левобережье Херсонщины коллаборанты и представители оккупантов сильно паникуют. Там продолжаются новые назначения, потому что некоторые коллаборанты убегают.
- Захватчики запустили по Херсонщине снаряд, из которого посыпались агитационные листовки. Это произошло в одном из населённых пунктов на правом берегу.