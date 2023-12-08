Ищут украинское подполье: за что россияне могут репрессировать на оккупированных территориях
Оккупанты активно мониторят интернет и ищут тех, кто имеет позицию, которая отличается от их. Кроме того, враг постоянно проводит обыски.
Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского веб-сайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что они постоянно продолжаются в одном из сел бывшего Голопристанского района. Он добавил, что россияне там также отключают связь и интернет.
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"Если по Херсону, в принципе, мы знали очень часто кого похитили, кто исчез. То по левому берегу очень часто мы даже не знаем. Представить сейчас масштабы очень тяжело", – сказал Никитенко.
Оккупанты постоянно проверяют телефоны. Так в Голопристанской громаде есть люди, которые даже не выходят из собственных домов. Ведь россияне постоянно их останавливают, допрашивают и обыскивают.
Они проверяют подписки в телеграме и фейсбуке. Захватчики даже могут заставить удалить "Дию" или приложение для мобильного банкинга.
То есть очень странные для нормальных людей вещи происходят. Но россияне их делают постоянно, не прекращая, а только усиливая,
– отметил редактор херсонского веб-сайта "Мост".
Настроения местных
Общественные настроения на временно оккупированных территориях Херсонщины нельзя измерить. По словам Никитенко, очевидно, что большинство людей понимают, что оккупанты врут. В то же время, россияне очень активно используют печатную прессу. В частности, газеты.
"Как бы они плохо ни делали свою пропаганду, они её там делают, а мы – почти нет. Ведь нам отрубили почти все возможности – радио, телевидение, печатную прессу, интернет. Почти туда не пробиваемся. Агрессивная политика ведется давно информационная", – отметил Сергей Никитенко.
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Россия завозит гражданских
Враг завозит и обещает завозить на временно оккупированную Херсонщину "специалистов" из России. У оккупантов нехватка врачей. Многие медики уехали, а многие просто отказываются с ними сотрудничать.
Жители Каховки рассказали, что россияне объявили, что приедут врачи и их нужно будет поселять. Местная оккупационная так называемая "власть" ищет способы, где их разместить. В частности, в селах Каховской общины, потому что в городе опасно.
"Во многих населенных пунктах говорят, что врачи приезжают. В Скадовск, Геническ, знаю, приезжали. Многие силовики приезжают", – добавил редактор херсонского веб-сайта "Мост".
Что происходит в оккупированной Херсонской области
- У местных жителей временно оккупированной Херсонщины ужасные условия жизни. Также их репрессируют захватчики. Оккупационная так называемая "власть" создает пропагандистскую картинку. Мол, на левом берегу Херсонской области "рай на земле". Впрочем, в жизни все не так.
- У оккупантов сложная ситуация в Крынках на левом берегу Херсонщины. Там украинская армия формирует плацдарм. Известно, что с конца августа по середину ноября, по предварительным данным, там погибли 76 россиян. По данным источника, списки раненых в 8 – 9 раз больше, чем "200-х".
- На территории временно оккупированной Херсонщины захватчик убил своего командира. Произошло это в Каховском районе. 37-летний сержант расстрелял своего руководителя из автомата.