Россия снова клянется, что захватила всю Луганщину: что происходит на самом деле
- Россия заявляет о полной оккупации Луганщины, но это не соответствует действительности, по словам украинских защитников.
- 3-й армейский корпус Украины удерживает позиции на Луганщине, а линия фронта остается стабильной в течение последних 6 месяцев.
Россия "любит" в последнее время заявлять о полной оккупации украинских городов или даже областей. В частности, 21 апреля начальник генштаба России Герасимов снова клялся в захвате всей Луганщины.
Впрочем, это очередной российский фейк. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко и представитель 3-го армейского корпуса Александр Бородин в комментарии Интерфакс-Украина.
Что на самом деле происходит на Луганщине?
Сейчас 3-й армейский корпус на Луганщине продолжает удерживать позиции в районе сел Надежда, Новоегоровка и Грековка. Российские утверждения об их оккупации не являются действительными.
Бородин признал, что россияне постоянно ведут наступательные действия. Речь идет о более 150 штурмовых действий за полгода. В то же время пока уже нет мощных механизированных штурмов.
Оккупанты продолжают терять огромное количество личного состава и сил и средств. Несмотря на все попытки россиян, линия фронта за последние 6 месяцев почти не изменилась, а ситуация остается стабильной.
"Но мотивация врага чувствуется в том смысле, чтобы военным путем решить вопрос всей территории Луганской области. И штурмовые действия в целом по направлению Боровая – Лиман, уже как год у них оперативная задача по продвижению на этом направлении, потому что это ключ от Славянска и Краматорска", – добавил военный.
Руководитель ЦПД СНБО также подтвердил, что Герасимов солгал о "полной оккупации Луганщины", как это раньше было и о Купянске.
Герасимов принадлежит к крылу российских элит, которые выступают за продолжение войны любой ценой. Поэтому его задача – врать о военных победах, а там где-то питерские коллеги Путина из ФСБ эту ложь будут легализировать,
– объяснил Коваленко.
К слову, недавно президент Зеленский заявил, что добровольный выход ВСУ с Луганщины и Донетчины будет стратегическим проигрышем для Украины.
