Пафосных "министерств" уже нет: как ведут себя коллаборанты на Херсонщине
Россияне усиливают охрану коллаборантов на временно оккупированных территориях. В частности, на левобережье Херсонщины они даже вынуждены прятаться и скрывать месторасположение своих так называемых "администраций".
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что коллаборанты не могут свободно передвигаться. Они боятся обстрелов, поэтому часто прикрываются гражданскими.
Смотрите также Россиян очень смущает ситуация на левобережье Херсонщины: какова их основная задача
Уже говорят не так пафосно
Коллаборанты открыли свои приемные, но постоянных офисов для оккупационных администраций нет. К примеру, паспортные столы они размещают на первых этажах многоэтажек для того, чтобы туда не прилетела ракета. Так пытаются прикрыться гражданскими людьми.
Уже нет пафосных "правительственных кварталов", пафосных "министерств". Гауляйтеры таких городов, как Новая Каховка, Каховка даже не объявляют часы приема граждан,
– рассказал Сергей Хлань.
В своих офисах коллаборанты до сих пор организовывают так называемые приемы, но заранее не объявляют время, когда их будут проводить. Более того, они не находятся на одном месте и не имеют точной дислокации, где расположена их оккупационная администрация.
"Колаборанты постоянно меняют места и уже не так пафосно рассказывают о своих "правительственных кварталах" и "администрации". Им приходится прятаться", – подчеркнул депутат Херсонского областного совета.
Оккупанты совершают военные преступления в Херсонской области: что известно
- В оккупированных Олешках расстреляли 70-летнюю женщину. Пропагандистские СМИ сообщили, что к этому преступлению причастен российский солдат. Он сам признался в содеянном и объяснил свой поступок якобы самообороной. У погибшей обнаружили минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, осколочные и другие повреждения. Уголовное дело против оккупанта так и не было возбуждено.
- В ночь на 20 декабря россияне обстреляли склады, где сохраняли гуманитарную помощь сразу несколько организаций. Речь идет о критически важных запасах Общества Красного Креста Украины, местной общественной организации "Щедрик". Также враг повредил помещение еще одной международной организации. Координатор ООН в Украине заявила, что такие обстрелы не дают возможности помочь людям тогда, когда они в этом больше всего нуждаются.
- Оккупанты практически каждый день наносят удары по Херсонщине. Они атакуют регион десятками дронов за ночь. Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал, что россияне запускают Шахеды черного цвета и делают это ночью. Их направляют в жилые дома, офисные помещения, сервисные центры. Несмотря на это, нашей ПВО удается точно обезвредить враждебные цели.