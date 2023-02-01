Нужна эвакуация с левого берега Херсонщины – активист рассказал о циничных действиях оккупантов

После того, как россияне отошли на левый берег Херсонщины, они усилили издевательство над местными жителями. Украинцам в оккупации насаждают рубли, обучение на русском языке и по российским программам, а также конфискуют имущество, которое не перерегистрировано согласно российскому "законодательству".

Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, россияне проводят практику принудительной депортации, если люди отказываются следовать российским "правилам".

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Нужна эвакуация с левого берега

Владимир Молчанов рассказал, что в оккупированных общинах юга Херсона, россияне успешно насаждают российскую жизнь. Они заставляют украинцев получать российские паспорта, а те, кто отказываются, не смогут получать пенсию.

При этом возможности получить украинскую пенсию или зарплату – нет. Российские оккупанты остановили безналичное обращение и даже забрали у предпринимателей терминалы для оплат.

Они конфисковали имущество у всех, кто не перерегистрировался по российскому законодательству и не начал платить налоги в рублях в российский бюджет,

– отметил активист.

Молчанов также рассказал об издевательствах над школьниками, которых заставляют учиться в уже российских школах, а за отказ угрожают лишать родительских прав. После такого лишения россияне угрожают детей отправлять в Россию, а родителей "депортировать" на подконтрольную Украине территорию.

"Они просто берут человека, как он был, в тапочках, вывозят в поселок Каменскоє к реке, там выбрасывают и говорят, чтобы шел на север к своим "украм", – сказал активист.

Нужна эвакуация

Владимир Молчанов подчеркнул, что многие люди хотят эвакуироваться с оккупированных территорий, но не имеют такой возможности. Единственной возможностью уехать оттуда – выезд через Крым и Северный Кавказ в Латвию или Грузию. Стоимость такой поездки составляет около 600 долларов, поэтому у многих людей нет такой возможности.

Херсонский активист призывает эвакуировать украинцев из оккупированной Херсонщины: смотрите видео

Активист призывает наладить процесс эвакуации украинцев с оккупированных территорий и, например, оплачивать перевозчикам эвакуационные рейсы на оккупированных территориях.

"Таким образом нам нужно спасать наших детей, потому что я думаю так, что пол года полноценного российского обучения в их школах, и они просто воспитают тех же подобных людей, которых мы видим сейчас в рядах так называемой "народной милиции ДНР", – отметил Молчанов .

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