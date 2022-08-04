Средства, которые предлагают оккупанты, не покрывают даже сбор с поля. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань.

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Покупают арбузы по 1 гривне за килограмм.

По его словам, многие аграрии просто оставляют в поле продукцию. Но есть и такие, которые кладут ее на хранение в свои складские помещения, надеясь, что скоро Херсонскую область деоккупируют, и они смогут реализовать продукцию.

Сергей Хлань объяснил, что у херсонцев нет возможности отвезти продукты и продать их самостоятельно.

оккупанты сейчас не просто забирают, как с начала оккупации было, что они просто приезжают и забирают бесплатно. Нет. Вот и арбузы наши, известные на весь мир арбузы херсонские, их сегодня не воруют – их сегодня покупают по 1 гривне за килограмм,

– заметил военнослужащий.

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Что еще россияне украли в Херсонской области: последние новости

Вооруженные Силы Украины успешно контрнаступают в Херсонской области, поэтому оккупанты готовятся к обороне. Они решили сделать из хлопкового комбината бомбоубежище. Однако отвлеклись на то, чтобы угнать оттуда запасы.

Каждый день россияне вывозят тысячи тонн зерна, кукурузы и семян подсолнечника с временно подконтрольного ими юга Украины. При этом захватчики очень хотят усилить свои возможности по краже урожая у фермеров, но физически не могут этого сделать.

оккупанты похитили известную херсонскую баржу, по которой Украина раньше перевозила арбузы в Киев. Также сообщалось, что российские оккупанты уже несколько ночей подряд суетятся в Херсонском морском порту.

Враг надеется надолго задержаться в Херсоне и захватывает гражданские объекты. Одной из их целей стала верфь Новинского. На территории верфи нет ни одного сотрудника компании. В акватории есть турецкое судно с экипажем, его судьба пока неизвестна.

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