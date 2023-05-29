Весь пансионат заселили кадыровцы, – рассказал Хлань о действиях врага на оккупированной Херсонщине
Россияне продолжают терроризировать местное население на оккупированных территориях Левобережья. В то же время, они готовятся к приходу ВСУ и боятся дезертирства собственных военных.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, оккупанты строят линии обороны и роют окопы. Вероятно, российские захватчики понимают, что ВСУ – близко.
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Террор местного населения
На Левобережье Херсона россияне пытаются укреплять оборону. А на Юге, ближе к линии, фронту оккупанты и вообще выгоняют людей из жилищ и поселяются там.
В Новой Каховке осталось очень мало людей. Оккупанты давили и продолжают давить на людей, чтобы они уезжали. Оккупанты пытаются называть это "эвакуацией", но на самом деле это депортация людей из населенных пунктов,
– рассказал Сергей Хлань.
Число российских военных, отмечают местные, увеличилось. Как и количество блокпостов, особенно в Новой Каховке. В частности, на каждой улице постоянно находятся военные. Поэтому люди стараются не выходить из дома лишний раз.
Российские захватчики проверяют телефоны, последние звонки и соцсети. Это давление только усиливается, к сожалению.
Сергей Хлань о ситуации на Левобережье Херсонщины: смотрите видео
Россия боится дезертирства
На оккупированной Левобережной части дальше побережья Днепра россияне построили линии обороны, вырывали блиндажи и окопы закрытого типа. Для этого они массово режут Олешковский лес, заливают бетоном.
Их полигоном и базой Арабатская стрелка Генического района. Там снова усилилось присутствие кадыровцев. Есть целый пансионат, заселенный кадыровцами,
– отметил военнослужащий.
Обычно оккупанты используют кадыровцев как заградительные отряды. Вероятно, готовятся к тому, что кто-нибудь из оккупационных российских войск начнет дезертировать. Как раз кадыровцы там для того, чтобы сдерживать бегство россиян.
Ситуация на Левобережье: что известно
- В ОК "Юг" сообщили, что контрбатарейная борьба ВСУ дает хорошие результаты. В частности, украинские военные мощно отрабатывают по позициям оккупантов на левом берегу Херсонщины и на Кинбурнской косе. Только за 25 мая удалось по двум направлениям ликвидировать около 20 россиян.
- Напомним, что контрбатарейная борьба – это комплекс организационных, разведывательных и огневых мер по нанесению огневым подразделениям и пунктам управления противника потерь, направленных на отказ от деятельности по назначению. Именно так ВСУ пытаются уменьшить обстрелы оккупантов, которые, к сожалению, продолжаются.
- Так, Бериславское направление на Херсонщине атакуют управляемыми авиационными бомбами. Россияне ударили по Очакову тяжелой артиллерией. К сожалению, было попадание в жилой дом.