Коллаборанты исчезают: какие проблемы пытаются решить оккупанты на Херсонщине

В оккупационных властей на Херсонщине все чаще возникают внутренние проблемы с коллаборантами. Их постоянно сменяют и снимают с должностей. Дальше они исчезают с информационного поля или попадают в дальние районы России.

Недавно исчез один из оккупационных главарей Геническа Генического Геннадий Малюков. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что из-за его исчезновения очень переживают другие коллаборанты и выдвигают разные версии, почему так могло произойти.

Смотрите также Начали энергетический террор с Херсонщины: что известно о ситуации в области

Что происходит на оккупированной Херсонщине

По словам журналистки, внутренних проблем в оккупантов действительно очень много. В частности, говорится о хищении денег. Что касается российских военных, то они тесно сотрудничают с коллаборантами.

В них происходят перманентные истерики. Они очень внимательно следят за нашими новостями из Генштаба, новостями отдельных оперативных командований и перекручивают их на свой манер,

– рассказала Евгения Вирлич.

Россияне обстреливают громады оккупированной Херсонщины, чтобы обвинить в этом ВСУ, однако местные видят и понимают, что происходит на самом деле. Поэтому в оккупантов истерические настроения, они не могут найти мужчин для мобилизации, соответствующие мероприятия проходят также в Крыму.

"У них хаос. Они производят ротации, но не так активно, нет случаев, чтобы они полностью покинули громаду. Они постоянно хотят находиться в обществе, чтобы понимать, что происходит, в том числе и с коллаборантами", – добавила Вирлич.

Журналистка из Херсона рассказала о проблемах коллаборантов на оккупированной Херсонщине: смотрите видео

Прибегают ли россияне к провокациям

Оккупанты продолжают свой террор на оккупированных территориях и используют для этого старые методы: вламываются в помещения, угрожают, используют детей. Например, могут на улице подойти к ребятам-подросткам и разговаривать с ними о войске, спрашивать, хотят ли они служить в российской армии. Это происходит и в Херсонской области, и в Крыму.

Они распространяют дезинформацию об Украине, в частности, исторические нарративы. Проводят много "культурных" мероприятий, блокируют любые способы узнать о том, что происходит, закрывают каналы, сайты,

– рассказала журналистка.

Даже если онлайн-ресурсы появились не так давно, россияне все равно успевают их промониторить и сразу заблокировать. Такую практику они будут продолжать и дальше, потому что приближают холодные дни и люди все чаще будут сидеть дома.

Люди будут больше времени смотреть телевизор, читать телеграмм-каналы. В настоящее время у россиян продолжается усиление пропаганды, чтобы сделать так, чтобы люди сами к ним пришли,

– подчеркнула журналистка.

Что происходит на оккупированной Херсонщине