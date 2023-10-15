Коллаборанты исчезают: какие проблемы пытаются решить оккупанты на Херсонщине
В оккупационных властей на Херсонщине все чаще возникают внутренние проблемы с коллаборантами. Их постоянно сменяют и снимают с должностей. Дальше они исчезают с информационного поля или попадают в дальние районы России.
Недавно исчез один из оккупационных главарей Геническа Генического Геннадий Малюков. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что из-за его исчезновения очень переживают другие коллаборанты и выдвигают разные версии, почему так могло произойти.
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Что происходит на оккупированной Херсонщине
По словам журналистки, внутренних проблем в оккупантов действительно очень много. В частности, говорится о хищении денег. Что касается российских военных, то они тесно сотрудничают с коллаборантами.
В них происходят перманентные истерики. Они очень внимательно следят за нашими новостями из Генштаба, новостями отдельных оперативных командований и перекручивают их на свой манер,
– рассказала Евгения Вирлич.
Россияне обстреливают громады оккупированной Херсонщины, чтобы обвинить в этом ВСУ, однако местные видят и понимают, что происходит на самом деле. Поэтому в оккупантов истерические настроения, они не могут найти мужчин для мобилизации, соответствующие мероприятия проходят также в Крыму.
"У них хаос. Они производят ротации, но не так активно, нет случаев, чтобы они полностью покинули громаду. Они постоянно хотят находиться в обществе, чтобы понимать, что происходит, в том числе и с коллаборантами", – добавила Вирлич.
Журналистка из Херсона рассказала о проблемах коллаборантов на оккупированной Херсонщине: смотрите видео
Прибегают ли россияне к провокациям
Оккупанты продолжают свой террор на оккупированных территориях и используют для этого старые методы: вламываются в помещения, угрожают, используют детей. Например, могут на улице подойти к ребятам-подросткам и разговаривать с ними о войске, спрашивать, хотят ли они служить в российской армии. Это происходит и в Херсонской области, и в Крыму.
Они распространяют дезинформацию об Украине, в частности, исторические нарративы. Проводят много "культурных" мероприятий, блокируют любые способы узнать о том, что происходит, закрывают каналы, сайты,
– рассказала журналистка.
Даже если онлайн-ресурсы появились не так давно, россияне все равно успевают их промониторить и сразу заблокировать. Такую практику они будут продолжать и дальше, потому что приближают холодные дни и люди все чаще будут сидеть дома.
Люди будут больше времени смотреть телевизор, читать телеграмм-каналы. В настоящее время у россиян продолжается усиление пропаганды, чтобы сделать так, чтобы люди сами к ним пришли,
– подчеркнула журналистка.
Что происходит на оккупированной Херсонщине
- Россияне ощущают, что не смогут долго оставаться на украинской территории. Хотя они и пытаются создать видимость, что пришли навсегда, но на самом деле начинают искать себе должности на территории России. Они грабят дома людей и заселяют туда своих солдат.
- Оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Так в Бериславе они сбросили дрон-камикадзе в машину с людьми. В авто находились супруги, 34-летняя женщина погибла, а ее мужа успели доставить в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
- Обстрелы Херсонщины практически не останавливаются, противник направляет удары по жилым кварталам, транспортным базам. Некоторые снаряды не разрываются и их нужно обезвредить спасателям. Из-за обстрелов 8 октября ранены гражданские, среди них 9-летний ребенок.