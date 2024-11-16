Оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блэкаута
Запорожская атомная электростанция снова находится на грани блэкаута. Ведь россияне обесточили одну из двух линий питания оккупированной ЗАЭС.
Оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блэкаута
В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС.
Сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.
В случае отключения и этой линии - на Запорожской станции произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.
"Наши специалисты уже начали работы по восстановлению линии питания АЭС. Такие действия страны-агрессора создают угрозу радиационной безопасности всего региона. Только возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС может гарантировать ее безопасную эксплуатацию", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.