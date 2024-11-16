Запорожская атомная электростанция снова находится на грани блэкаута. Ведь россияне обесточили одну из двух линий питания оккупированной ЗАЭС.

Оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блэкаута

В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС.

Сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

В случае отключения и этой линии - на Запорожской станции произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.

"Наши специалисты уже начали работы по восстановлению линии питания АЭС. Такие действия страны-агрессора создают угрозу радиационной безопасности всего региона. Только возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС может гарантировать ее безопасную эксплуатацию", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.